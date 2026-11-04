José Ramón Fernández despidió a Carlos Albert Llorente, luego de que se confirmara la muerte del exfutbolista y comentarista.

Estoy muy triste, mi querido Carlos Albert, amigo y compañero de tantos años de trabajo, tantos recuerdos y anécdotas juntos, años felices. Te vas vas, hombre valiente, de convicciones firmes, que siempre habló con su verdad, sin miedo y sin precio. Nunca te dejaste comprar ni callar. José Ramón Fernández

Vía redes sociales, José Ramón Fernández escribió un conmovedor mensaje destacando la trayectoria de Carlos Albert en el periodismo deportivo.

La publicación fue acompañada de fotografías de José Ramón Fernández y Carlos Albert juntos.

“Nunca te dejaste comprar ni callar”: José Ramón Fernández despide a Carlos Albert (@joseramonfernandeza / Instagram)

José Ramón Fernández despide a Carlos Albert con emotivo mensaje

En su mensaje de despedida para Carlos Albert, José Ramón Fernández destacó que el exjugador del Necaxa honró la profesión de periodista deportivo gracias a su “congruencia y credibilidad”.

Asimismo, José Ramón Fernández expresó que recordará a Carlos Albert “admiración y mucho cariño” y mandó condolencias para su familia en estos momentos difíciles por los que están pasando.

José Ramón Albert y Carlos Albert tuvieron una relación de amistad y profesional importante dentro de los medios de comunicación deportivos.

Fue el propio José Ramón quien le dio su primera oportunidad a Carlos Albert de trabajar en la televisión durante el Mundial Argentina 1978.

Su colaboración se extendió durante 15 años en Imevisión, que después se convertiría en TV Azteca, donde compartieron mesas de análisis como DeporTV y Los Protagonistas.

La amistad de José Ramón Albert y Carlos Albert contó con algunos pasajes de intensos debates y distanciamiento.

Se volverían a encontrar en ESPN de 2007 para compartir la mesa de debate en el programa Futbol Picante hasta el 2012, cuando Carlos Albert dejó la cadena televisiva.