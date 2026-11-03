Muerte de Jesús de Miguel: ¿Jesús Owono podría ir a prisión tras investigación policial?

La muerte de Jesús de Miguel, delantero del Tenerife, conmocionó al futbol español y abrió una investigación policial para esclarecer las circunstancias del choque que protagonizó con Jesús Owono, portero del Andorra FC.

El guardameta ecuatoguineano podría enfrentar consecuencias judiciales y deportivas, aunque hasta el momento no existe una determinación sobre su responsabilidad.

Inician investigaciones por la muerte del jugador Jesús de Miguel

De acuerdo con información publicada por el diario “El País”, la Policía Nacional inició diligencias por un posible delito de homicidio imprudente leve, con el objetivo de determinar cómo ocurrió el incidente durante el encuentro de Segunda División.

La acción se produjo en el tiempo añadido, cuando Jesús Owono impactó con fuerza contra Jesús de Miguel en una disputa por el balón. El árbitro expulsó al portero con tarjeta roja directa al considerar que existió fuerza excesiva, aunque señaló que ambos futbolistas estaban disputando la pelota.

Tras el choque, el delantero sufrió un paro cardiorrespiratorio en el terreno de juego. Los servicios médicos lograron reanimarlo y trasladarlo al hospital, pero posteriormente se confirmó su fallecimiento.

Jesús Owono impactó con fuerza contra Jesús de Miguel en una disputa por el balón. (Stringer / REUTERS)

¿Jesús Owono está en riesgo de ir a la cárcel?

La investigación policial no significa que Jesús Owono sea culpable ni que necesariamente vaya a recibir una condena de prisión. Las autoridades deberán analizar las circunstancias de la jugada y determinar si existió alguna conducta que pudiera derivar en responsabilidad penal.

Por el momento, el caso se encuentra bajo investigación y será el proceso judicial el que establezca las posibles consecuencias legales para el guardameta.

En el ámbito deportivo, el Comité de Competición también revisará el acta arbitral y las imágenes del encuentro.

Según especialistas consultados por “El País”, el portero podría recibir una suspensión de hasta 12 partidos, en función de la resolución disciplinaria.