Pachuca vs Chivas duelo de vuelta de los cuartos de final de la Liga MX Femenil. Y el pronóstico del juego es victoria de las felinas en la cancha del Estadio Universitario.

Conoce las posibles alineaciones del partido de Liga MX, Pachuca vs Chivas.

Tigres vs Toluca: Pronóstico del partido de Liga MX Femenil

El pronóstico del partido, Pachuca vs Chivas es victoria 1-0 para las rojiblancas.

Pronóstico: Pachuca 0-1 Chivas

Es decir que el marcador global terminaría 3-1 a favor de Chivas, que así pasaría a las semifinales de la Liga MX Femenil.

Pachuca vs Chivas: Posibles alineaciones del partido de Liga MX Femenil

Estas son las posibles alineaciones del partido Pachuca vs Chivas, en la vuelta de los cuartos de final de la Liga MX Femenil.

Pachuca

Portera: Esthefanny Barreras

Defensas: Ohale Osinachi, Kenti Robles, Yirleidis Quejada y Andrea Pereira

Mediocampistas: Berenice Ibarra, Karla Nieto, Verónica Corral, Nina Nicosaia

Delanteras: Marcia García y Aline Gómez

Chivas

Portero: Blanca Félix

Defensas: Damaris Godínez, Cristina Ferral y Samanta López

Mediocampistas: Carolina Jaramillo, Yamile Franco, Eva González y Natalia Villarreal

Delanteros: Gabriela Valenzuela, Denise Castro y Alicia Cervantes

Tigres vs Toluca: Día, hora y canal para ver el partido de la Liga MX Femenil

Pachuca vs Chivas juegan en cuartos de final de la Liga MX Femenil. El partido es el domingo 3 de mayo de 2026 y será transmitido por Fox Sports y Tubi.

Partido: Pachuca vs Chivas

Fase: Ida cuartos de final

Torneo: Clausura 2026

Fecha: Domingo 3 de mayo de 2026

Horario: 21:10 horas, tiempo del centro de México

Sede: Estadio Hidalgo

Transmisión: Fox Sports y Tubi

Pachuca vs Chivas: Pronóstico y posibles alineaciones de la vuelta de cuartos de final de la Liga MX Femenil. (Juan Carlos Ocampo / Juan Carlos Ocampo)

¿Cómo llegaron Pachuca y Chivas a cuartos de final de la Liga MX Femenil?

Pachuca clasificó a la Liguilla de la Liga MX Femenil como cuarto lugar de la competencia con 36 puntos.

Chivas, rival de Pachuca en los cuartos de final, clasificó en quinto lugar con 34 unidades.

Ambos equipos ya jugaron la ida de los cuartos de final del Clausura 2026 de la Liga MX Femenil y dicho encuentro culminó 2-1 a favor del equipo rojiblanco, por lo que si quieren avanzar a semifinales deberán ganar en la cancha del Estadio Hidalgo.