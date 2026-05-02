Tigres vs Toluca duelo de vuelta de los cuartos de final de la Liga MX Femenil. Y el pronóstico del juego es victoria de las felinas en la cancha del Estadio Universitario.

Conoce las posibles alineaciones del partido de Liga MX, Tigres vs Toluca.

Tigres vs Toluca: Pronóstico del partido de Liga MX Femenil

El pronóstico del partido, Tigres vs Toluca es victoria 2-0 para las felinas.

Pronóstico: Tigres 2-0 Toluca

Es decir que el marcador global terminaría 3-2 a favor de Tigres, que así pasaría a las semifinales de la Liga MX Femenil.

Tigres vs Toluca: Posibles alineaciones del partido de Liga MX Femenil

Estas son las posibles alineaciones del partido Tigres vs Toluca, en la vuelta de los cuartos de final de la Liga MX Femenil.

Tigres

Portera: Santiago

Defensas: Colín, Villalpando, Espinoza y Perisset

Mediocampistas: Kgatlana, Delgado y Mayor

Delanteras: Cordinali, Ordoñez y Delgadillo

Toluca

Portera: Martínez

Defensas: Martínez, López, Fernández y Vaszquez

Mediocampistas: Peraza, Blackwood y Ramírez

Delanteras: Macías, Le Sommer y Henry

Toluca vs Tigres: Pronóstico y posibles alineaciones de la ida de cuartos de final de la Liga MX Femenil. (Carlos Zepeda / Carlos Zepeda)

Tigres vs Toluca: Día, hora y canal para ver el partido de la Liga MX Femenil

Tigres vs Toluca juegan en cuartos de final de la Liga MX Femenil. El partido es el domingo 3 de mayo de 2026 y será transmitido por Fox One.

Partido: Tigres vs Toluca

Fase: Ida cuartos de final

Torneo: Clausura 2026

Fecha: Domingo 3 de mayo de 2026

Horario: 19 horas, tiempo del centro de México

Sede: Estadio Universitario

Transmisión: Fox One

¿Cómo llegaron Tigres y Toluca a cuartos de final de la Liga MX Femenil?

Tigres clasificó a la Liguilla de la Liga MX Femenil como tercer lugar de la competencia con 37 puntos.

Toluca, rival de Tigres en los cuartos de final, clasificó en sexto lugar con 33 unidades.

Ambos equipos ya jugaron la ida de los cuartos de final del Clausura 2026 de la Liga MX Femenil y dicho encuentro culminó 2-1 a favor del equipo mexiquense, por lo que si quieren avanzar a semifinales deberán ganar en la cancha del Estadio Universitario.