América 3-2 FC Juárez fue el marcador en el partido de vuelta de los cuartos de final de la Liga MX Femenil, con lo que las Águilas se metieron a a las semifinales del Clausura 2026.

Marcador vuelta de cuartos de final: América 3-2 FC Juárez (global 4-3)

¿Cómo fue el América vs FC Juárez en la vuelta de los cuartos de final de la Liga MX Femenil?

Un partido de muchos goles dejó la vuelta de los cuartos de final del Clausura 2026 de la Liga MX Femenil, América vs FC Juárez.

Goles y situaciones del América vs FC Juárez:

Minuto 22: Gol de Aisha Solorzano a favor del FC Juárez ante América

Minuto 38: Expulsión de la jugadora de FC Juárez Yunaira Lopez

Minuto 42: Gol de Irene Guerrero por la vía del penalti, para el 1-1

Minuto 57: Aurelie Anne Kaci anota de cabeza el 2-1 para FC Juárez

Minuto 73: Scarlett Camberos empató para el América con el 2-2

Minuto 93: Irene Guerrero selló el triunfo del América: 3-2

América ganó con global de 4-3 a FC Juárez (Alex Avalos / MEXSPORT)

América espera rival en las semifinales de la Liga MX Femenil

América estuvo en problemas en algunos momentos durante el partido de cuartos de final de la Liga MX Femenil, pero aprovecharon la superioridad numérica para eliminar a las Bravas del FC Juárez.

América jugará a media semana la ida de las semifinales la Liga MX Femenil, con rival por definir.

La escuadra líder del Clausura 2026 se mantiene como favorita para ganar el título de la Liga MX Femenil, pero deberá ajustar su funcionamiento para llegar al menos a la final.