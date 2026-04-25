Rayadas vs Tigres se midieron en la cancha del Estadio BBVA en la Jornada 17 del Clausura 2026 de la Liga MX Femenil, partido que terminó en favor de las Amazonas por marcador de 0-3 y con ello, se subieron al tercer lugar general.

Rayadas partían como favoritas por ser las líderes, pero se encontraron con unas Tigres que se plantaron con personalidad en el Gigante de Acero y aprovecharon sus oportunidades para quedarse con el Clásico Regio de la Liga MX Femenil.

Marcador final: Rayadas 0-3 Tigres

Rayadas vs Tigres: así fue el partido de la Jornada 17 de la Liga MX Femenil

El partido Rayadas vs Tigres de la Jornada 17 del Clausura 2026 de la Liga MX Femenil generó muchas expectativas como suele suceder cada que estas dos escuadras se encuentran.

Las Rayadas requerían forzosamente del triunfo para terminar la fase regular del Clausura 2026 de la Liga MX Femenil en el liderato general, mientras que Tigres buscaban mejorar su posición en la tabla.

Goles y situaciones del partido Rayadas vs Tigres:

Minuto 48: Gol de Myra Delgadillo (Tigres)

Minuto 76: Gol de Diana Ordoñez (Tigres)

Minuto 90: Gol de Diana Ordoñez (Tigres)

¿Cómo quedaron Rayadas y Tigres después de 17 jornadas de la Liga MX Femenil?

Rayadas vs Tigres jugarán la Liguilla de la Liga MX Femenil en busca del campeonato.

En lo que respecta a Rayadas, luego de la derrota con Tigres, terminan en el segundo lugar de la clasificación general de la Liga MX Femenil.

Por su parte, el triunfo de Tigres en la cancha de Rayadas les permitió superar a Pachuca y concluir el certamen de la Liga MX Femenil en la tercera posición.

Muy disputado el Clásico Regio Femenil (MEXSPORT / MEXSPORT)

Rival de Rayadas en la Liguilla de la Liga MX Femenil

Rayadas tienen dos posibles rivales para la Liguilla de la Liga MX Femenil.

En este momento, Cruz Azul sería el rival de Monterrey; sin embargo, si las Celestes le ganan a Pumas, será Toluca quien enfrente a Rayadas en la Liguilla de la Liga MX Femenil.

¿Contra quién juega Tigres en cuartos de final de la Liga MX Femenil?

Tigres tiene el mismo caso con respecto a los rivales que se perfilan en la Liguilla de la Liga MX Femenil.

Al igual que con Rayadas, Tigres puede encontrarse en la Liguilla de la Liga MX Femenil con Toluca o Cruz Azul. Hoy su rival serían las Diablas, pero si ganan las Celestes su juego, entonces jugarían con ellas en Cuartos de Final.