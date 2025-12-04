Toluca y Rayados se encuentran en el partido de vuelta de las semifinales de la Liga MX; te compartimos a qué hora y dónde ver el partido el sábado 6 de diciembre.

Partido: Toluca y Rayados

Fase: Partido de vuelta de semifinales de la Liga MX

Fecha: Sábado 6 de diciembre de 2025

Horario: 19 horas, tiempo del centro de México

Sede: Estadio Nemesio Díez

Transmisión: Canales 5, 7, ViX Premium y TUDN

Toluca vs Rayados: A qué hora ver la semifinal de vuelta de Liga MX

A las 19 horas, tiempo del centro de México, Toluca vs Rayados cierran la fase de vuelta de las semifinales de la Liga MX.

Toluca vs Rayados: ¿Dónde ver la semifinal de vuelta de Liga MX?

Las plataformas ViX Premium, TUDN y las señales de los canal 5 y 7 transmitirán el partido Toluca vs Rayados, en la vuelta de los semifinales de la Liga MX.

¿Cómo quedaron Rayados vs Toluca en la ida de las semifinales de Liga MX?

Rayados venció 1-0 a Toluca en el partido de ida de las semifinales de la Liga MX, duelo cerrado que se inclinó a favor de los regios con gol de Germán Berterame.

Toluca no pudo marcar en la ida de las semifinales de Liga MX, por lo que buscará el pase a la clasificación a la Final de la Liga MX el sábado 6 de diciembre en la cancha del Estadio Nemesio Diez.

¿Qué necesitan Rayados y Toluca para avanzar a la Final de la Liga MX?

Toluca necesita empatar al menos el marcador global de la semifinal de la Liga MX para clasificar a la Final del Apertura 2025, eliminando a Rayados.

El empate global en el marcador de la semifinal le daría el pase a la Final a Toluca, gracias a su mejor posición en la tabla general del torneo.

Rayados llega con la ventaja de 1-0 y le basta empatar en el partido de vuelta de las semifinales de la Liga MX con Toluca, para avanzar a la Final del Apertura 2025.