Toluca y Rayados chocan en el partido de vuelta de las semifinales de la Liga MX. Conoce el pronóstico y las posibles alineaciones de la semifinal de vuelta, que se juega el sábado 6 de diciembre.
Después de la victoria lograda en el partido de ida, Rayados defenderá su ventaja en la cancha de Toluca en la semifinal de vuelta.
Toluca vs Rayados: Pronóstico de la semifinal de vuelta de Liga MX
Toluca es favorito para repetir como finalista en la Liga MX, y el pronóstico es que gane 3-1 a Rayados en el Estadio Nemesio Diez.
Toluca vs Rayados: Posibles alineaciones de la semifinal de vuelta de Liga MX
Toluca buscará con esta posible alineación su pase a la Final de la Liga MX, en el partido de vuelta de las semifinales vs Rayados.
Portero
- Hugo González
Defensas
- Diego Barbosa
- Federico Pereira
- Everardo del Villar
- Santiago Simón
- Jesús Gallardo
Mediocampistas
- Marcel Ruiz
- Franco Romero
- Nico Castro
- Helinho
Delantero
- Paulinho
Rayados saldrá a completar la sorpresa de eliminar a Toluca, líder y campeón vigente de la Liga MX, con esta posible alineación.
Portero
- Luis Cárdenas
Defensas
- Ricardo Chávez
- Sergio Ramos
- Stefan Medina
- Gerardo Arteaga
Mediocampistas
- Fidel Ambriz
- Jorge Rodríguez
- Jesús Corona
- Oliver Torres
- Sergio Canales
Delantero
- Germán Berterame
Toluca vs Rayados: A qué hora y dónde ver la semifinal de vuelta de Liga MX
A las 19 horas, tiempo del centro de México, Toluca vs Rayados cierran la fase de vuelta de las semifinales de la Liga MX.
Las plataformas ViX Premium, TUDN y las señales de los canal 5 y 7 transmitirán el partido Toluca vs Rayados, en la vuelta de los semifinales de la Liga MX.
- Partido: Toluca y Rayados
- Fase: Partido de vuelta de semifinales de la Liga MX
- Fecha: Sábado 6 de diciembre de 2025
- Horario: 19 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Estadio Nemesio Díez
- Transmisión: Canales 5, 7, ViX Premium y TUDN
¿Cómo quedó Rayados vs Toluca en la ida de las semifinales de Liga MX?
Rayados venció 1-0 a Toluca en el partido de ida de las semifinales de la Liga MX, duelo cerrado que se inclinó a favor de los regios con gol de Germán Berterame.
¿Qué necesitan Rayados y Toluca para avanzar a la Final de la Liga MX?
Toluca necesita empatar al menos el marcador global de la semifinal de la Liga MX para clasificar por reglamento a la Final del Apertura 2025, eliminando a Rayados.
Rayados llega con la ventaja de 1-0 y le basta empatar en el partido de vuelta de las semifinales de la Liga MX con Toluca, para avanzar a la Final del Apertura 2025.