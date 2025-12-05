Toluca y Rayados chocan en el partido de vuelta de las semifinales de la Liga MX. Conoce el pronóstico y las posibles alineaciones de la semifinal de vuelta, que se juega el sábado 6 de diciembre.

Después de la victoria lograda en el partido de ida, Rayados defenderá su ventaja en la cancha de Toluca en la semifinal de vuelta.

Toluca vs Rayados: Pronóstico de la semifinal de vuelta de Liga MX

Toluca es favorito para repetir como finalista en la Liga MX, y el pronóstico es que gane 3-1 a Rayados en el Estadio Nemesio Diez.

Toluca vs Rayados: Posibles alineaciones de la semifinal de vuelta de Liga MX

Toluca buscará con esta posible alineación su pase a la Final de la Liga MX, en el partido de vuelta de las semifinales vs Rayados.

Portero

Hugo González

Defensas

Diego Barbosa

Federico Pereira

Everardo del Villar

Santiago Simón

Jesús Gallardo

Mediocampistas

Marcel Ruiz

Franco Romero

Nico Castro

Helinho

Delantero

Paulinho

Rayados saldrá a completar la sorpresa de eliminar a Toluca, líder y campeón vigente de la Liga MX, con esta posible alineación.

Portero

Luis Cárdenas

Defensas

Ricardo Chávez

Sergio Ramos

Stefan Medina

Gerardo Arteaga

Mediocampistas

Fidel Ambriz

Jorge Rodríguez

Jesús Corona

Oliver Torres

Sergio Canales

Delantero

Germán Berterame

Toluca vs Rayados: A qué hora y dónde ver la semifinal de vuelta de Liga MX

A las 19 horas, tiempo del centro de México, Toluca vs Rayados cierran la fase de vuelta de las semifinales de la Liga MX.

Las plataformas ViX Premium, TUDN y las señales de los canal 5 y 7 transmitirán el partido Toluca vs Rayados, en la vuelta de los semifinales de la Liga MX.

Partido: Toluca y Rayados

Fase: Partido de vuelta de semifinales de la Liga MX

Fecha: Sábado 6 de diciembre de 2025

Horario: 19 horas, tiempo del centro de México

Sede: Estadio Nemesio Díez

Transmisión: Canales 5, 7, ViX Premium y TUDN

¿Cómo quedó Rayados vs Toluca en la ida de las semifinales de Liga MX?

Rayados venció 1-0 a Toluca en el partido de ida de las semifinales de la Liga MX, duelo cerrado que se inclinó a favor de los regios con gol de Germán Berterame.

¿Qué necesitan Rayados y Toluca para avanzar a la Final de la Liga MX?

Toluca necesita empatar al menos el marcador global de la semifinal de la Liga MX para clasificar por reglamento a la Final del Apertura 2025, eliminando a Rayados.

Rayados llega con la ventaja de 1-0 y le basta empatar en el partido de vuelta de las semifinales de la Liga MX con Toluca, para avanzar a la Final del Apertura 2025.