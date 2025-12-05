Toluca y Rayados chocan en el partido de vuelta de las semifinales de la Liga MX. Conoce el pronóstico y las posibles alineaciones de la semifinal de vuelta, que se juega el sábado 6 de diciembre.

Después de la victoria lograda en el partido de ida, Rayados defenderá su ventaja en la cancha de Toluca en la semifinal de vuelta.

Toluca vs Rayados: Pronóstico de la semifinal de vuelta de Liga MX

Toluca es favorito para repetir como finalista en la Liga MX, y el pronóstico es que gane 3-1 a Rayados en el Estadio Nemesio Diez.

Toluca vs Rayados: Posibles alineaciones de la semifinal de vuelta de Liga MX

Toluca buscará con esta posible alineación su pase a la Final de la Liga MX, en el partido de vuelta de las semifinales vs Rayados.

Portero

  • Hugo González

Defensas

  • Diego Barbosa
  • Federico Pereira
  • Everardo del Villar
  • Santiago Simón
  • Jesús Gallardo

Mediocampistas

  • Marcel Ruiz
  • Franco Romero
  • Nico Castro
  • Helinho

Delantero

  • Paulinho

Rayados saldrá a completar la sorpresa de eliminar a Toluca, líder y campeón vigente de la Liga MX, con esta posible alineación.

Portero

  • Luis Cárdenas

Defensas

  • Ricardo Chávez
  • Sergio Ramos
  • Stefan Medina
  • Gerardo Arteaga

Mediocampistas

  • Fidel Ambriz
  • Jorge Rodríguez
  • Jesús Corona
  • Oliver Torres
  • Sergio Canales

Delantero

  • Germán Berterame

Toluca vs Rayados: A qué hora y dónde ver la semifinal de vuelta de Liga MX

A las 19 horas, tiempo del centro de México, Toluca vs Rayados cierran la fase de vuelta de las semifinales de la Liga MX.

Las plataformas ViX Premium, TUDN y las señales de los canal 5 y 7 transmitirán el partido Toluca vs Rayados, en la vuelta de los semifinales de la Liga MX.

  • Partido: Toluca y Rayados
  • Fase: Partido de vuelta de semifinales de la Liga MX
  • Fecha: Sábado 6 de diciembre de 2025
  • Horario: 19 horas, tiempo del centro de México
  • Sede: Estadio Nemesio Díez
  • Transmisión: Canales 5, 7, ViX Premium y TUDN

¿Cómo quedó Rayados vs Toluca en la ida de las semifinales de Liga MX?

Rayados venció 1-0 a Toluca en el partido de ida de las semifinales de la Liga MX, duelo cerrado que se inclinó a favor de los regios con gol de Germán Berterame.

¿Qué necesitan Rayados y Toluca para avanzar a la Final de la Liga MX?

Toluca necesita empatar al menos el marcador global de la semifinal de la Liga MX para clasificar por reglamento a la Final del Apertura 2025, eliminando a Rayados.

Rayados llega con la ventaja de 1-0 y le basta empatar en el partido de vuelta de las semifinales de la Liga MX con Toluca, para avanzar a la Final del Apertura 2025.