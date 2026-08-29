Santos vs Tigres juegan en la Jornada 6 de la Liga MX. Sábado 29 de agosto a las 21:10 horas por TUDN y ViX.
- Partido: Santos vs Tigres
- Fase: Jornada 6 Liga MX
- Torneo: Apertura 2026
- Fecha: Sábado 29 de agosto de 2026
- Horario: 21:10 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Estadio TSM
- Transmisión: TUDN y ViX
Santos vs Tigres: Hora para ver el partido de la Jornada 6 de Liga MX?
El sábado 29 de agosto de 2026 a las 21:10 horas continúa la Jornada 6 de la Liga MX con el Santos vs Tigres.
Santos vs Tigres: ¿Dónde ver el partido de la Jornada 6 de Liga MX?
El partido Santos vs Tigres podrá verse a través de las señales de TUDN y ViX.
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- Partido: Santos vs Tigres
- Fase: Jornada 6 Liga MX
- Torneo: Apertura 2026
- Fecha: Sábado 29 de agosto de 2026
- Horario: 21:10 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Estadio TSM
- Transmisión: TUDN y ViX
¿Cómo van Santos y Tigres en la Liga MX?
Santoses penúltimo de la Liga MX con 0 puntos en el Apertura 2026, tras perder en la Jornada 5 ante Puebla.
Por su parte, Tigres tiene 4 puntos en el décimo quinto lugar de la tabla de posiciones del torneo.