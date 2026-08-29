Santos vs Tigres juegan en la Jornada 6 de la Liga MX. Sábado 29 de agosto a las 21:10 horas por TUDN y ViX.

  • Partido: Santos vs Tigres
  • Fase: Jornada 6 Liga MX
  • Torneo: Apertura 2026
  • Fecha: Sábado 29 de agosto de 2026
  • Horario: 21:10 horas, tiempo del centro de México
  • Sede: Estadio TSM
  • Transmisión: TUDN y ViX

Santos vs Tigres: Hora para ver el partido de la Jornada 6 de Liga MX?

El sábado 29 de agosto de 2026 a las 21:10 horas continúa la Jornada 6 de la Liga MX con el Santos vs Tigres.

Santos vs Tigres: ¿Dónde ver el partido de la Jornada 6 de Liga MX?

El partido Santos vs Tigres podrá verse a través de las señales de TUDN y ViX.

  • Partido: Santos vs Tigres
  • Fase: Jornada 6 Liga MX
  • Torneo: Apertura 2026
  • Fecha: Sábado 29 de agosto de 2026
  • Horario: 21:10 horas, tiempo del centro de México
  • Sede: Estadio TSM
  • Transmisión: TUDN y ViX

¿Cómo van Santos y Tigres en la Liga MX?

Santoses penúltimo de la Liga MX con 0 puntos en el Apertura 2026, tras perder en la Jornada 5 ante Puebla.

Por su parte, Tigres tiene 4 puntos en el décimo quinto lugar de la tabla de posiciones del torneo.