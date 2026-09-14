Toluca vs Tijuana juegan en la Jornada 7 del Apertura 2026 de la Liga Femenil BBVA; pronóstico 1-3 en en la cancha del Estadio Nemesio Diez. Conoce las posibles alineaciones del partido.

Toluca vs Tijuana: Pronóstico del partido de la Liga Femenil BBVA

Toluca 1-3 Tijuana es el pronóstico en el delo de la Jornada 7 del Apertura 2026.

Pronóstico: Toluca 1-3 Tijuana.

Toluca vs Tijuana: Posibles alineaciones del partido de la Liga Femenil BBVA

Estas son las posibles alineaciones del partido Toluca vs Tijuana, en la Jornada 7 de Liga Femenil BBVA en su Apertura 2026.

Toluca

Portera: Valeria Martínez

Defensas: Carla Martínez, Ana Rodríguez, Natalia Colín y Keila Fernández

Mediocampistas: Cassandra Cuevas, Amandine Henry, Cinthya Peraza y DeNisha Blackwood

Delanteras: Natalia Macías y Eugénie Le Sommer

Tijuana

Portera: Ana Gabriela Paz

Defensas: Yasmín Enrigue, Daisy Ojeda, Michelle Fong y Victoria Quintos

Mediocampistas: Amanda Marroquín, Amogelang Motau y Daniela Carrandi

Delanteras: Dana Sandoval, Kader Hancar y Roselord Borgella

Toluca vs Tijuana: Hora y canal del partido de la Liga Femenil BBVA

Toluca vs Tijuana en la Jornada 7 de la Liga Femenil BBVA. Lunes 14 de septiembre a las 18 horas por ViX y Youtube.