Toluca vs Tijuana juegan en la Jornada 7 del Apertura 2026 de la Liga Femenil BBVA; pronóstico 1-3 en en la cancha del Estadio Nemesio Diez. Conoce las posibles alineaciones del partido.

Toluca vs Tijuana: Pronóstico del partido de la Liga Femenil BBVA

Toluca 1-3 Tijuana es el pronóstico en el delo de la Jornada 7 del Apertura 2026.

Pronóstico: Toluca 1-3 Tijuana.

Toluca vs Tijuana: Posibles alineaciones del partido de la Liga Femenil BBVA

Estas son las posibles alineaciones del partido Toluca vs Tijuana, en la Jornada 7 de Liga Femenil BBVA en su Apertura 2026.

Toluca

  • Portera: Valeria Martínez
  • Defensas: Carla Martínez, Ana Rodríguez, Natalia Colín y Keila Fernández
  • Mediocampistas: Cassandra Cuevas, Amandine Henry, Cinthya Peraza y DeNisha Blackwood
  • Delanteras: Natalia Macías y Eugénie Le Sommer

Tijuana

  • Portera: Ana Gabriela Paz
  • Defensas: Yasmín Enrigue, Daisy Ojeda, Michelle Fong y Victoria Quintos
  • Mediocampistas: Amanda Marroquín, Amogelang Motau y Daniela Carrandi
  • Delanteras: Dana Sandoval, Kader Hancar y Roselord Borgella

Toluca vs Tijuana: Hora y canal del partido de la Liga Femenil BBVA

Toluca vs Tijuana en la Jornada 7 de la Liga Femenil BBVA. Lunes 14 de septiembre a las 18 horas por ViX y Youtube.

  • Partido: Toluca vs Tijuana
  • Fase: Jornada 7 Liga MX
  • Torneo: Apertura 2026
  • Fecha: Lunes 14 de septiembre de 2026
  • Horario: 18 horas, tiempo del centro de México
  • Sede: Estadio Nemesio Diez
  • Transmisión: ViX y Youtube