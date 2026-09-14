Toluca vs Tijuana juegan en la Jornada 7 del Apertura 2026 de la Liga Femenil BBVA; pronóstico 1-3 en en la cancha del Estadio Nemesio Diez. Conoce las posibles alineaciones del partido.
Toluca vs Tijuana: Pronóstico del partido de la Liga Femenil BBVA
Toluca 1-3 Tijuana es el pronóstico en el delo de la Jornada 7 del Apertura 2026.
Pronóstico: Toluca 1-3 Tijuana.
Toluca vs Tijuana: Posibles alineaciones del partido de la Liga Femenil BBVA
Estas son las posibles alineaciones del partido Toluca vs Tijuana, en la Jornada 7 de Liga Femenil BBVA en su Apertura 2026.
Toluca
- Portera: Valeria Martínez
- Defensas: Carla Martínez, Ana Rodríguez, Natalia Colín y Keila Fernández
- Mediocampistas: Cassandra Cuevas, Amandine Henry, Cinthya Peraza y DeNisha Blackwood
- Delanteras: Natalia Macías y Eugénie Le Sommer
Tijuana
- Portera: Ana Gabriela Paz
- Defensas: Yasmín Enrigue, Daisy Ojeda, Michelle Fong y Victoria Quintos
- Mediocampistas: Amanda Marroquín, Amogelang Motau y Daniela Carrandi
- Delanteras: Dana Sandoval, Kader Hancar y Roselord Borgella
Toluca vs Tijuana: Hora y canal del partido de la Liga Femenil BBVA
Toluca vs Tijuana en la Jornada 7 de la Liga Femenil BBVA. Lunes 14 de septiembre a las 18 horas por ViX y Youtube.
- Partido: Toluca vs Tijuana
- Fase: Jornada 7 Liga MX
- Torneo: Apertura 2026
- Fecha: Lunes 14 de septiembre de 2026
- Horario: 18 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Estadio Nemesio Diez
- Transmisión: ViX y Youtube