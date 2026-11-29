Atlas vs Toluca definieron al primer semifinalista del Apertura 2026 de la Liga MX, este sábado 28 de noviembre en el Estadio Jalisco.

Después de la victoria de Toluca en el partido de ida, con marcador de 2-0, el Atlas necesitaba al menos igualar el marcador global para avanzar a la siguiente ronda.

Sin embargo, anotar dos goles no fue suficiente para el Atlas, que fue eliminado por el Toluca.

Marcador final: Atlas 2-2 Toluca (Marcador global Atlas 2-4 Toluca)

Atlas vs Toluca: así se definió el partido de vuelta de cuartos de final de la Liga MX

Atlas salió en busca de la remontada en su cancha e hizo un gran primer tiempo para emparejar el marcador global.

Con el 0-2 en contra, el Toluca saltó al complemento en busca del gol que le diera el pase a la semifinal de la Liga MX.

Entonces, Alexis Vega se vistió de héroe para darle el pase al Toluca.

Así fueron los goles del partido Atlas vs Toluca:

Minuto 17: Gol de Aldo Rocha (Atlas 1-0 Toluca)

Minuto 45+1: Gol de Kevin Zenón (Atlas 2-0 Toluca)

Minuto 77: Gol de Alexis Vega (Atlas 2-1 Toluca)

Minuto 90+5: Gol de Helinho (Atlas 2-2 Toluca)

Atlas terminó con la decepción de la eliminación en su cancha. (Luis Fernando Toris / MEXSPORT)

¿Cuándo vuelven a jugar Atlas y Toluca en la Liga MX?

Toluca y Atlas dejaron atrás los cuartos de de final de la Liga MX, y ya saben cuándo volverán a tener actividad en el máximo circuito del futbol mexicano.

Toluca espera rival para jugar en los próximos días las semifinales del Apertura 2026, mientras que Atlas volverá a la cancha en enero del 2027 para jugar el Clausura 2027.