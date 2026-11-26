Rayados vs América jugaron en actividad de la ida de cuartos de final del Apertura 2026 de la Liga MX.

Después del resultado en la ida de cuartos de final, Rayados no tomó ventaja como local en el Estadio BBVA.

América, por su parte, tendrá que ganar en la vuelta si quiere estar en las semifinales del Apertura 2026.

Marcador final: Rayados 0-0 América.

Rayados vs América: así se definió el partido de ida de cuartos de final de la Liga MX

Rayados vs América se midieron en busca de una victoria en la ida de cuartos de final del Apertura 2026.

Rayados, con el objetivo de ganar en casa, mientras América en busca de sacar ventaja en la Liguilla del Apertura 2026 de la Liga MX.

El partido Rayados vs América terminó empatado sin goles en el Estadio BBVA.

Rayados y América no se hacen daño: la serie de cuartos se definirá en la vuelta. (Angel Hernandez / Angel Hernandez)

¿Cuándo vuelven a jugar Rayados y América en la Liga MX?

Rayados y América terminaron la actividad de la ida de cuartos de final de la Liga MX, en el Apertura 2026.

Rayados visitará al América en el Estadio Banorte, mientras que América intentará ganar en casa para avanzar a las semifinales.