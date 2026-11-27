Pachuca vs Chivas jugaron en actividad de la ida de cuartos de final del Apertura 2026 de la Liga MX.

Después del resultado en la ida de cuartos de final, Pachuca tomó ventaja como local en el Estadio Hidalgo.

Chivas, por su parte, tendrá que ganar en la vuelta si quiere estar en las semifinales del Apertura 2026.

Marcador final: Pachuca 2-1 Chivas.

Pachuca vs Chivas: así se definió el partido de ida de cuartos de final de la Liga MX

Pachuca vs Chivas se midieron en busca de una victoria para mejorar su posición en la tabla general.

Pachuca, con el objetivo de ganar en casa, mientras Chivas en busca de sacar ventaja en la Liguilla del Apertura 2026 de la Liga MX.

Así fueron los goles del partido Toluca vs Atlas:

Minuto 6: Autogol de Eduardo Gabriel Dos Santos (Pachuca)

Minuto 48: Gol de Oussama Idrissi (Pachuca)

Minuto 90+2: Gol de Oussama Idrissi (Pachuca)

¿Cuándo vuelven a jugar Pachuca y Chivas en la Liga MX?

Pachuca y Chivas terminaron la actividad de la ida de cuartos de final de la Liga MX, en el Apertura 2026.

Pachuca visitará a las Chivas en el Estadio Akron, mientras que el cuadro rojiblanco intentará ganar en casa para avanzar a las semifinales.