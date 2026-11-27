León vs Cruz Azul jugaron en actividad de la ida de cuartos de final del Apertura 2026 de la Liga MX.
Después del resultado en la ida de cuartos de final, León no tomó ventaja como local en el Estadio Nou Camp.
Cruz Azul, por su parte, tendrá que ganar o empatar en la vuelta si quiere estar en las semifinales del Apertura 2026.
Marcador final: León 0-4 Cruz Azul.
León vs Cruz Azul: así se definió el partido de ida de cuartos de final de la Liga MX
León vs Cruz Azul se midieron en busca de una victoria para mejorar su posición en la tabla general.
León, con el objetivo de ganar en casa, mientras Cruz Azul en busca de sacar ventaja en la Liguilla del Apertura 2026 de la Liga MX.
Así fueron los goles del partido León vs Cruz Azul:
- Minuto 8: Gol de José Paradela (Cruz Azul)
- Minuto 30: Gol de Nicolás Ibañez (Cruz Azul)
- Minuto 66: Gol de José Paradela (Cruz Azul)
- Minuto 73: Gol de Gabriel Fernández (Cruz Azul)
¿Cuándo vuelven a jugar León y Cruz Azul en la Liga MX?
León y Cruz Azul terminaron la actividad de la ida de cuartos de final de la Liga MX, en el Apertura 2026.
León visitará a Cruz Azul en el Estadio Banorte, mientras que La Máquina intentará ganar o empatar en casa para avanzar a las semifinales.