Toluca vs Atlas jugaron en actividad de la ida de cuartos de final del Apertura 2026 de la Liga MX.
Después del resultado en la ida de cuartos de final, Toluca tomó ventaja como local en el Estadio Nemesio Diez.
Atlas, por su parte, tendrá que ganar en la vuelta si quiere estar en las semifinales del Apertura 2026.
Marcador final: Toluca 2-0 Atlas.
Toluca vs Atlas: así se definió el partido de ida de cuartos de final de la Liga MX
Toluca vs Atlas se midieron en busca de una victoria para mejorar su posición en la tabla general.
Toluca, con el objetivo de ganar en casa, mientras Atlas en busca de sacar ventaja en la Liguilla del Apertura 2026 de la Liga MX.
Así fueron los goles del partido Toluca vs Atlas:
- Minuto 15: Gol de Helinho (Toluca)
- Minuto 54: Gol de Helinho (Toluca)
¿Cuándo vuelven a jugar Toluca y Atlas en la Liga MX?
Toluca y Atlas terminaron la actividad de la ida de cuartos de final de la Liga MX, en el Apertura 2026.
Toluca visitará al Atlas en el Estadio Jalisco, mientras que Atlas intentará ganar en casa para avanzar a las semifinales.