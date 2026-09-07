Toluca vs Rayados disputaron este domingo 6 de septiembre la gran final de la Leagues Cup 2026, la cual se quedó en manos del cuadro escarlata de Antonio Mohamed.

La Leagues Cup 2026 vio rodar el balón, donde el Toluca vs Rayados terminó a favor de los Diablos Rojos con dos tantos de Alexis Vega y Helinho.

El Deportivo Toluca hace historia al convertirse en el primer equipo de la Liga MX que logra ganar la Leagues Cup, el torneo binacional con la MLS.

Marcador final: Toluca 2-0 Rayados

Toluca vs Rayados: así fue el partido de la Leagues Cup 2026

En el partido Toluca vs Rayados de la final de la Leagues Cup, los equipos de la Liga MX protagonizaron un buen duelo que terminó con triunfo para los regiomontanos por marcador 2-0.

Así fueron los goles en el tiempo regular del partido de semifinales Toluca vs Rayados:

Minuto 4: Gol de Alexis Vega (Toluca)

Minuto 70: Gol de Helinho (Toluca)

¿Qué sigue para Toluca y Rayados?

Toluca y Rayados volverán a disputar el Apertura 2026 de la Liga MX.

Toluca enfrentará al Atlas en la Jornada 8 de la Liga MX el sábado 12 de septiembre. Mientras que Rayados jugará el Clásico Regio contra Tigres el mismo día.