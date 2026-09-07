Cruz Azul vs Santos terminaron las acciones de la Jornada 7 del Apertura 2026 de la Liga MX con victoria 1-0 para los locales este domingo en la cancha del Estadio Banorte.

El partido Cruz Azul vs Santos fue uno de los juegos programados este domingo como parte del Apertura 2026.

Cuando parecía que Cruz Azul no podría ganar en casa ante uno de los peores equipos del torneo, al minuto 89 apareció José Paradela para anotar el 1-0 que terminó significando la victoria para La Máquina.

Marcador del partido: Cruz Azul 1-0 Santos.

Cruz Azul vs Santos: así se definió el partido de la Jornada 7 de la Liga MX

En el partido Cruz Azul vs Santos de la Jornada 7 de la Liga MX, los Guerreros no pudieron hacerle daño a La Máquina en el Estadio BBVA.

Así fueron los goles del partido Cruz Azul vs Santos:

Minuto 89: Gol de José Paradela

¿Cuándo vuelven a jugar Cruz Azul y Santos en la Liga MX?

Cruz Azul y Santos jugarán la Jornada 8 del Apertura 2026 la próxima semana.

En la Liga MX, Cruz Azul enfrentará al América el sábado 12 de septiembre, mientras que Santos jugará contra FC Juárez el domingo 13 de septiembre.