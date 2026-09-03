Toluca vs León iniciaron las semifinales de la Leagues Cup 2026 este miércoles 2 de septiembre.

La Leagues Cup 2026 vio rodar el balón, donde el Toluca vs León terminó a favor de los Diablos Rojos por 2-0.

Marcador final: Toluca 2-0 León.

Toluca vs León: así fue el partido de la Leagues Cup 2026

En el partido Toluca vs León de las semifinales de la Leagues Cup, los equipos de la Liga MX protagonizaron un buen duelo que terminó con triunfo para los locales con marcador de 2-0.

Un triunfo valioso para el conjunto de la Liga MX, que, los tiene en la final de la Leagues Cup 2026.

Así fueron los goles en el tiempo regular del partido de semifinales Toluca vs León:

Minuto 41: Gol de Federico Pereira (Toluca)

Minuto 69: Gol de Federico Viñas (Toluca)

¿Contra quién vuelve a jugar Toluca en la Leagues Cup?

Toluca clasificó a la siguiente ronda de la Leagues Cup 2026, por lo que peleará por el título del torneo.

León, por su parte, quedó eliminado de la Leagues Cup 2026.