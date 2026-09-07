León vs América disputaron el partido por el tercer lugar de la Leagues Cup 2026 este domingo 6 de septiembre.

La Leagues Cup 2026 vio rodar el balón, donde el León vs América terminó a favor de La Fiera por 1-0.

Marcador final: León 1-0 América.

León vs América: así fue el partido de la Leagues Cup 2026

En el partido León vs América por el tercer lugar de la Leagues Cup, los equipos de la Liga MX protagonizaron un buen duelo que terminó con triunfo para los locales con marcador de 1-0.

Un triunfo valioso para el conjunto de la Liga MX, que, consigue el tercer lugar de la Leagues Cup 2026.

Así fueron los goles en el tiempo regular del partido de semifinales León vs América:

Minuto 80: Gol de Díber Cambindo (León)

¿Contra quién vuelve a jugar León y América?

León jugará el partido pendiente de la Jornada 7 de la Liga MX ante Pumas.

América, por su parte, enfrentará a Cruz Azul en la Jornada 8 del Apertura 2026 de la Liga MX.