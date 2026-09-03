América vs Rayados continuaron las semifinales de la Leagues Cup 2026 este miércoles 2 de septiembre.

La Leagues Cup 2026 vio rodar el balón, donde el América vs Rayados terminó a favor de los regios por 5-4 en penales.

Marcador final: América (4-5 en penales) Rayados.

América vs Rayados: así fue el partido de la Leagues Cup 2026

En el partido América vs Rayados de las semifinales de la Leagues Cup, los equipos de la Liga MX protagonizaron un buen duelo que terminó con triunfo para los visitantes con marcador de 5-4 en penales.

Un triunfo valioso para el conjunto de la Liga MX, que, los tiene en la final de la Leagues Cup 2026.

Así fueron los goles en el tiempo regular del partido de semifinales América vs Rayados:

Minuto 49: Gol de Diego Rossi (Rayados)

Minuto 57: Gol de Ramón Juárez (América)

Minuto 63: Gol de Alan Cervantes (América)

Minuto 69: Gol de Lucas Ocampos (Rayados)

¿Contra quién vuelve a jugar Rayados en la Leagues Cup?

Rayados clasificó a la siguiente ronda de la Leagues Cup 2026, por lo que peleará por el título del torneo ante Toluca.

América, por su parte, quedó eliminado de la Leagues Cup 2026.