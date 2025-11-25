Tijuana vs Tigres cierran la actividad de miércoles 26 de noviembre en los cuartos de final de la Liga MX; te compartimos el pronóstico y las posibles alineaciones del partido de ida.

Tijuana vs Tigres: Pronóstico del partido de ida de los cuartos de final de Liga MX

Empate a un gol es el pronóstico del partido Xolos vs Tigres, equipo que gracias a la mayor calidad de su plantel saldrá con un buen resultado del Estadio Caliente, en la ida de los cuartos de final de Liga MX.

Tijuana vs Tigres: Posibles alineaciones del partido de ida de los cuartos de final de Liga MX

Tijuana saltará a su cancha con esta posible alineación en busca de un buen resultado ante los Tigres, en la ida de cuartos de final de la Liga MX.

Portero

Antonio Rodríguez

Defensas

Rafael Fernández

Unai Bilbao

Jesús Vega

Jesús Gómez

Iván Tona

Medios

Kevin Castañeda

Ramiro Árciga

Gilberto Mora

Domingo Blanco

Delantero

Mourad Daoudi

Tigres llegará al Estadio Caliente con esta posible alineación en los cuartos de final de la Liga MX ante Tijuana.

Portero

Nahuel Guzmán

Defensas

Joaquim Pereira

Marco Farfan

Jesús Angulo

Rômulo Zanré

Javier Aquino

Medios

Fernando Gorriarán

Juan Brunetta

Diego Lainez

Delanteros

Ángel Correa

André-Pierre Gignac

Tijuana vs Tigres: ¿Cuándo y dónde ver el partido de ida de cuartos de final de la Liga MX?

El miércoles 26 de noviembre, Tijuana vs Tigres se medirán a las 23 horas, tiempo del centro de México, sobre la cancha del Estadio Caliente, en la ida de los cuartos de final.

Las plataformas FOX y Caliente TV transmitirán el partido Tijuana vs Tigres en la continuación de la ida de los cuartos de final de la Liga MX.

Partido: Tijuana vs Tigres

Fase: Partido de ida de los cuartos de final de Liga MX

Fecha: Miércoles 26 de noviembre de 2025

Horario: 23 horas, tiempo del centro de México

Sede: Estadio Caliente

Transmisión: FOX y Caliente TV

Así llegan Tijuana y Tigres a los cuartos de final de la Liga MX vs Tigres

Tijuana aprovechó su localía en la primera fase del Play-In, para clasificarse en séptimo lugar a los cuartos de final de la Liga MX vs Tigres.

Después de vencer al FC Juárez, Tijuana en el primer partido del Play-In, los Xolos se alistaron para recibir a Tigres en la ida de los cuartos de final de la Liga MX.

Tigres tuvo un gran cierre de torneo en el Apertura 2025, para quedarse con segundo lugar de la Liga MX, por lo que cerrará su serie de cuartos de final ante Tijuana en la cancha del Estadio universitario.