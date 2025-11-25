Tijuana vs Tigres cierran la actividad de miércoles 26 de noviembre en los cuartos de final de la Liga MX; te compartimos el pronóstico y las posibles alineaciones del partido de ida.
Tijuana vs Tigres: Pronóstico del partido de ida de los cuartos de final de Liga MX
Empate a un gol es el pronóstico del partido Xolos vs Tigres, equipo que gracias a la mayor calidad de su plantel saldrá con un buen resultado del Estadio Caliente, en la ida de los cuartos de final de Liga MX.
Tijuana vs Tigres: Posibles alineaciones del partido de ida de los cuartos de final de Liga MX
Tijuana saltará a su cancha con esta posible alineación en busca de un buen resultado ante los Tigres, en la ida de cuartos de final de la Liga MX.
Portero
- Antonio Rodríguez
Defensas
- Rafael Fernández
- Unai Bilbao
- Jesús Vega
- Jesús Gómez
- Iván Tona
Medios
- Kevin Castañeda
- Ramiro Árciga
- Gilberto Mora
- Domingo Blanco
Delantero
- Mourad Daoudi
Tigres llegará al Estadio Caliente con esta posible alineación en los cuartos de final de la Liga MX ante Tijuana.
Portero
- Nahuel Guzmán
Defensas
- Joaquim Pereira
- Marco Farfan
- Jesús Angulo
- Rômulo Zanré
- Javier Aquino
Medios
- Fernando Gorriarán
- Juan Brunetta
- Diego Lainez
Delanteros
- Ángel Correa
- André-Pierre Gignac
Tijuana vs Tigres: ¿Cuándo y dónde ver el partido de ida de cuartos de final de la Liga MX?
El miércoles 26 de noviembre, Tijuana vs Tigres se medirán a las 23 horas, tiempo del centro de México, sobre la cancha del Estadio Caliente, en la ida de los cuartos de final.
Las plataformas FOX y Caliente TV transmitirán el partido Tijuana vs Tigres en la continuación de la ida de los cuartos de final de la Liga MX.
- Partido: Tijuana vs Tigres
- Fase: Partido de ida de los cuartos de final de Liga MX
- Fecha: Miércoles 26 de noviembre de 2025
- Horario: 23 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Estadio Caliente
- Transmisión: FOX y Caliente TV
Así llegan Tijuana y Tigres a los cuartos de final de la Liga MX vs Tigres
Tijuana aprovechó su localía en la primera fase del Play-In, para clasificarse en séptimo lugar a los cuartos de final de la Liga MX vs Tigres.
Después de vencer al FC Juárez, Tijuana en el primer partido del Play-In, los Xolos se alistaron para recibir a Tigres en la ida de los cuartos de final de la Liga MX.
Tigres tuvo un gran cierre de torneo en el Apertura 2025, para quedarse con segundo lugar de la Liga MX, por lo que cerrará su serie de cuartos de final ante Tijuana en la cancha del Estadio universitario.