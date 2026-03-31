Rayadas vs Pumas se enfrentarán en la Jornada 15 del Clausura 2026 de la Liga MX Femenil. El partido es el miércoles 1 de abril de 2026 y será transmitido por ViX y TUDN.
- Partido: Rayadas vs Pumas
- Fase: Jornada 15
- Torneo: Clausura 2026
- Fecha: Miércoles 1 de marzo de 2026
- Horario: 21 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Estadio BBVA
- Transmisión: ViX y TUDN
Rayadas vs Pumas: Hora para ver el partido de la Liga MX Femenil
Rayadas vs Pumas se enfrentarán a partir de las 21 horas este miércoles 1 de abril de 2026.
Rayadas vs Pumas: Canal para ver el partido de la Liga MX Femenil
El Rayadas vs Pumas será transmitido a través de las señales de TUDN y ViX.
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- Partido: Rayadas vs Pumas
- Fase: Jornada 15
- Torneo: Clausura 2026
- Fecha: Miércoles 1 de marzo de 2026
- Horario: 21 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Estadio BBVA
- Transmisión: ViX y TUDN
¿Cómo llegan Rayadas y Pumas al partido de la Jornada 15 de la Liga MX Femenil?
Rayadas llega a la Jornada 15 de la Liga MX Femenil como líder de la competencia con 36 puntos, a tres unidades de distancia de las sublíderes Águilas del América.
Pumas sumó tres puntos en la Jornada 14 de la Liga MX Femenil para llegar a 20 unidades en el décimo lugar del torneo.
Una derrota de las felinas prácticamente las eliminaría de la pelea por la clasificación a la Liguilla.