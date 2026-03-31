Rayadas vs Pumas se enfrentarán en la Jornada 15 del Clausura 2026 de la Liga MX Femenil. El partido es el miércoles 1 de abril de 2026 y será transmitido por ViX y TUDN.

Partido: Rayadas vs Pumas

Fase: Jornada 15

Torneo: Clausura 2026

Fecha: Miércoles 1 de marzo de 2026

Horario: 21 horas, tiempo del centro de México

Sede: Estadio BBVA

Transmisión: ViX y TUDN

Pumas en la Liga MX Femenil (Jorge Martinez / Jorge Martinez)

Rayadas vs Pumas: Hora para ver el partido de la Liga MX Femenil

Rayadas vs Pumas se enfrentarán a partir de las 21 horas este miércoles 1 de abril de 2026.

Rayadas vs Pumas: Canal para ver el partido de la Liga MX Femenil

El Rayadas vs Pumas será transmitido a través de las señales de TUDN y ViX.

Partido: Rayadas vs Pumas

Fase: Jornada 15

Torneo: Clausura 2026

Fecha: Miércoles 1 de marzo de 2026

Horario: 21 horas, tiempo del centro de México

Sede: Estadio BBVA

Transmisión: ViX y TUDN

Rayadas es líder de la Liga MX Femenil (Gustavo Valdez / Gustavo Valdez)

¿Cómo llegan Rayadas y Pumas al partido de la Jornada 15 de la Liga MX Femenil?

Rayadas llega a la Jornada 15 de la Liga MX Femenil como líder de la competencia con 36 puntos, a tres unidades de distancia de las sublíderes Águilas del América.

Pumas sumó tres puntos en la Jornada 14 de la Liga MX Femenil para llegar a 20 unidades en el décimo lugar del torneo.

Una derrota de las felinas prácticamente las eliminaría de la pelea por la clasificación a la Liguilla.