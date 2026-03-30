Tijuana vs Chivas se enfrentaron en la Jornada 14 del Clausura 2026 de la Liga MX Femenil con empate a un gol en el Estadio Caliente.

Chivas dejó ir los tres puntos al final del partido celebrado en la Jornada 14

Marcador: Tijuana 1-1 Chivas

¿Cómo quedó el Tijuana vs Chivas de la Jornada 14 de la Liga MX Femenil?

Tijuana y Chivas empataron 1-1 en el cierre de la Jornada 14 de la Liga MX Femenil, este domingo 29 de marzo de 2026.

Así fue el empate Tijuana vs Chivas en la Jornada 14 del Clausura 2026 de la Liga MX Femenil:

Minuto 76: Gol de Mia Urbano que le dio la ventaja a Chivas sobre Tijuana en el Estadio Caliente.

Minuto 98: Gol de Jazmín Abundis para sellar el empate.

(@ChivasFemenil)

¿Cómo van Chivas y Tijuana tras la Jornada 14 de la Liga MX Femenil?

Chivas llegó a 28 puntos en el sexto lugar de la Liga MX Femenil, prácticamente con su lugar seguro en la Liguilla del Clausura 2026.

Tijuana aún tiene posibilidades de clasificar a la Liguilla, pues es octavo lugar con 22 unidades, aunque tendrá que defender ese puesto ante escuadras como FC Juárez y Pumas.

Rivales de Chivas y Tijuana en la Jornada 15 de la Liga MX Femenil

Chivas recibirá en el Estadio Akron al Mazatlán el jueves 2 de abril, como parte de la Jornada 15 de la Liga MX Femenil.

Tijuana, por su parte, repetirá como local ante las Tigres que llegan heridas luego de caer en casa con América.