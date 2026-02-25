La Jornada 8 de la Liga MX inicia el viernes 27 de febrero y Tijuana vs Pumas se enfrentan en el Estadio Caliente. El pronóstico es empate 1-1; conoce las posibles alineaciones.

Tijuana vs Pumas: Pronóstico del partido de la Jornada 8 de Liga MX

El pronóstico del partido Tijuana vs Pumas es empate 1-1 en la Jornada 8 de la Liga MX.

Tijuana vs Pumas: Posibles alineaciones del partido de la Jornada 8 de Liga MX

A continuación te compartimos las posibles alineaciones del partido de la Jornada 8 de la Liga MX, Tijuana vs Pumas.

Tijuana

Portero: Antonio Rodríguez

Defensas: Aarón Mejía, Unai Bilbao, Diogo Bagüi y Alan Vega

Mediocampistas: Frank Boya, Ramiro Árciga, Kevin Castañeda e Ignacio Rivero

Delanteros: Shamar Nicholson y Josef Martínez

Pumas

Portero: Keylor Navas

Defensas: Rodrigo López, Nathan Silva, Ángel Azuaje y Álvaro Angulo

Mediocampistas: César Garza, Adalberto Carrasquilla, Jordan Carrillo y Pedro Vite

Delanteros: Juninho y Robert Morales

Robert Morales y Álvaro Angulo, jugadores de Pumas (Jafet Moz / Jafet Moz)

Tijuana vs Pumas: Hora y canal para ver el partido de la Jornada 8 de Liga MX

La Jornada 8 de la Liga MX tiene programado el partido Tijuana vs Pumas en punto de las 21:06 horas, el viernes 27 de febrero.

La señal de la plataforma FOX One transmitirá el partido Tijuana vs Pumas.

Partido: Tijuana vs Pumas

Fecha: Viernes 27 de febrero

Fase: Jornada 8 de la Liga MX

Torneo: Clausura 2026

Horario: 21:06 horas, tiempo del centro de México

Sede: Estadio Caliente

Transmisión: FOX One

Nacho Rivero, jugador de Tijuana (Joshua Hernandez / Joshua Hernandez)

¿Cómo llegan Tijuana y Pumas al partido de la Jornada 8 de Liga MX?

Tijuana empató 1-1 en su cancha con el Mazatlán para llegar a 8 puntos en el lugar 11 del Clausura 2026 de la Liga MX.

Pumas se mantiene invicto en el torneo, y en la Jornada 7 derrotó 2-0 a Rayados para ubicarse en la tercera posición general con 15 unidades.

Tijuana vs Pumas promete ser un partido muy disputado en el que la escuadra local está urgida de la victoria.