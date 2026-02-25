América vs Tigres se enfrentarán en la Jornada 8 del Clausura 2026 de la Liga MX. La cita es el sábado 28 de febrero a las 21 horas por TUDN y ViX.

Partido: América vs Tigres

Fase: Jornada 8 de la Liga MX

Torneo: Clausura 2026

Fecha: Sábado 28 de febrero de 2026

Horario: 21 horas, tiempo del centro de México

Sede: Estadio Ciudad de los Deportes

Transmisión: TUDN y ViX

América vs Tigres: Hora para ver el partido de la Jornada 8 la Liga MX

América vs Tigres se medirán el sábado 28 de febrero como parte de la Jornada 8 del Clausura 2026 de la Liga MX.

América vs Tigres: Canal para ver el partido de la Jornada 8 la Liga MX

TUDN y ViX transmitirá el partido América vs Tigres, el sábado 28 de febrero a las 21 horas.

América vs Tigres: Hora y canal para ver el partido de la Jornada 8 de Liga MX. (David Leah / MEXSPORT)

¿Cómo llegan América y Tigres a la Jornada 8 de la Liga MX?

Con 11 puntos, América terminó en el séptimo lugar de la tabla general de la Liga MX.

En la Jornada 7, América goleó 4-0 a Puebla.

Tigres llega al juego contra América tras perder 1-2 ante Pachuca en la Jornada 7 de la Liga MX.

El equipo regiomontano se quedó con 10 puntos en el octavo lugar de la tabla general, por lo que tendrá que ganar en el Estadio Ciudad de los Deportes si quiere seguir escalando posiciones.