Toluca vs Chivas se enfrentarán en la Jornada 8 del Clausura 2026 de la Liga MX. La cita es el sábado 28 de febrero a las 17 horas por Canal 7, TUDN, Fox One y ViX.

Partido: Toluca vs Chivas

Fase: Jornada 8 de la Liga MX

Torneo: Clausura 2026

Fecha: Sábado 28 de febrero de 2026

Horario: 17 horas, tiempo del centro de México

Sede: Estadio Nemesio Diez

Transmisión: Canal 7, TUDN, Fox One y ViX

Toluca vs Chivas: Día, hora y canal para ver la Jornada 8 de Liga MX. (Jose Luis Melgarejo)

¿Cómo llegan Toluca y Chivas a la Jornada 8 de la Liga MX?

Con 15 puntos, Toluca terminó en el tercer lugar de la tabla general de la Liga MX.

En la Jornada 7, Toluca venció 3-0 a Necaxa.

Chivas llega al juego contra los Diablos Rojos tras ganar 0-1 a Cruz Azul en la Jornada 7 de la Liga MX.

El equipo rojiblanco se quedó con 18 puntos en el primer lugar de la tabla general, por lo que tendrá que ganar en el Estadio Nemesio Diez si quiere mantenerse como líder.