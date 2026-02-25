Rayados vs Cruz Azul se enfrentarán en la Jornada 8 del Clausura 2026 de la Liga MX. La cita es el sábado 28 de febrero a las 19 horas por TUDN y ViX.
- Partido: Rayados vs Cruz Azul
- Fase: Jornada 8 de la Liga MX
- Torneo: Clausura 2026
- Fecha: Sábado 28 de febrero de 2026
- Horario: 19 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Estadio BBVA
- Transmisión: TUDN y ViX
¿Cómo llegan Rayados y Cruz Azul a la Jornada 8 de la Liga MX?
Con 10 puntos, Rayados terminó en el noveno lugar de la tabla general de la Liga MX.
En la Jornada 7, Rayados cayó 0-2 ante Pumas.
Cruz Azul llega al juego contra los Rayados tras ganar 2-1 a Chivas en la Jornada 7 de la Liga MX.
El equipo celeste se quedó con 16 puntos en el segundo lugar de la tabla general, por lo que tendrá que ganar en el Estadio BBVA si quiere seguir escalando posiciones.