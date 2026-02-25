Rayados vs Cruz Azul se enfrentarán en la Jornada 8 del Clausura 2026 de la Liga MX. La cita es el sábado 28 de febrero a las 19 horas por TUDN y ViX.

Partido: Rayados vs Cruz Azul

Fase: Jornada 8 de la Liga MX

Torneo: Clausura 2026

Fecha: Sábado 28 de febrero de 2026

Horario: 19 horas, tiempo del centro de México

Sede: Estadio BBVA

Transmisión: TUDN y ViX

Rayados vs Cruz Azul: Hora para ver el partido de la Jornada 8 la Liga MX

Rayados vs Cruz Azul se medirán el sábado 28 de febrero como parte de la Jornada 8 del Clausura 2026 de la Liga MX.

Rayados vs Cruz Azul: Canal para ver el partido de la Jornada 8 la Liga MX

TUDN y ViX transmitirá el partido Rayados vs Cruz Azul, el sábado 28 de febrero a las 19 horas.

Rayados vs Cruz Azul: Fecha, horario y donde ver la Jornada 8 de Liga MX.

¿Cómo llegan Rayados y Cruz Azul a la Jornada 8 de la Liga MX?

Con 10 puntos, Rayados terminó en el noveno lugar de la tabla general de la Liga MX.

En la Jornada 7, Rayados cayó 0-2 ante Pumas.

Cruz Azul llega al juego contra los Rayados tras ganar 2-1 a Chivas en la Jornada 7 de la Liga MX.

El equipo celeste se quedó con 16 puntos en el segundo lugar de la tabla general, por lo que tendrá que ganar en el Estadio BBVA si quiere seguir escalando posiciones.