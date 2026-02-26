Toluca vs Chivas juegan el sábado 28 de febrero en la Jornada 8 de Liga MX. Pronóstico 2-0 en la cancha del Estadio Nemesio Diez. Conoce las posibles alineaciones del partido.
Toluca vs Chivas: Pronóstico del partido de Liga MX
El pronóstico del partido Toluca vs Chivas es victoria de los Diablos Rojos 2-0 en la Jornada 8 de la Liga MX.
- Pronóstico: Toluca 2-0 Chivas
Toluca vs Chivas: Posibles alineaciones del partido de la Jornada 8 de la Liga MX
Estas son las posibles alineaciones del partido Toluca vs Chivas, que se jugará en la Jornada 8 de Liga MX.
Toluca
- Portero: Luis García
- Defensas: Jesús Gallardo, Federico Pereira, Everardo López, Diego Barbosa y Santiago Simón
- Mediocampistas: Marcel Ruiz, Franco Romero, Pavel Pérez y Jesús Angulo
- Delanteros: Paulinho
Chivas
- Portero: Raúl Rangel
- Defensas: Diego Campillo, José Castillo, Daniel Aguirre y Bryan González
- Mediocampistas: Richard Ledezma, Omar Govea y Rubén González
- Delanteros: Efraín Álvarez, Roberto Alvarado y Armando González
Toluca vs Chivas: Fecha y horario para ver el partido de la Jornada 8 de la Liga MX
Toluca vs Chivas se enfrentarán en la Jornada 8 del Clausura 2026 de la Liga MX. La cita es el sábado 28 de febrero a las 17 horas por Canal 7, TUDN, Fox One y ViX.
- Partido: Toluca vs Chivas
- Fase: Jornada 8 de la Liga MX
- Torneo: Clausura 2026
- Fecha: Sábado 28 de febrero de 2026
- Horario: 17 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Estadio Nemesio Diez
- Transmisión: Canal 7, TUDN, Fox One y ViX
¿Cómo llegan Toluca y Chivas a la Jornada 8 de la Liga MX?
Con 15 puntos, Toluca terminó en el tercer lugar de la tabla general de la Liga MX.
En la Jornada 7, Toluca venció 3-0 a Necaxa.
Chivas llega al juego contra los Diablos Rojos tras ganar 0-1 a Cruz Azul en la Jornada 7 de la Liga MX.
El equipo rojiblanco se quedó con 18 puntos en el primer lugar de la tabla general, por lo que tendrá que ganar en el Estadio Nemesio Diez si quiere mantenerse como líder.