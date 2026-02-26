Toluca vs Chivas juegan el sábado 28 de febrero en la Jornada 8 de Liga MX. Pronóstico 2-0 en la cancha del Estadio Nemesio Diez. Conoce las posibles alineaciones del partido.

Toluca vs Chivas: Pronóstico del partido de Liga MX

El pronóstico del partido Toluca vs Chivas es victoria de los Diablos Rojos 2-0 en la Jornada 8 de la Liga MX.

Pronóstico: Toluca 2-0 Chivas

Toluca vs Chivas: Posibles alineaciones del partido de la Jornada 8 de la Liga MX

Estas son las posibles alineaciones del partido Toluca vs Chivas, que se jugará en la Jornada 8 de Liga MX.

Toluca

Portero: Luis García

Defensas: Jesús Gallardo, Federico Pereira, Everardo López, Diego Barbosa y Santiago Simón

Mediocampistas: Marcel Ruiz, Franco Romero, Pavel Pérez y Jesús Angulo

Delanteros: Paulinho

Chivas

Portero: Raúl Rangel

Defensas: Diego Campillo, José Castillo, Daniel Aguirre y Bryan González

Mediocampistas: Richard Ledezma, Omar Govea y Rubén González

Delanteros: Efraín Álvarez, Roberto Alvarado y Armando González

Toluca vs Chivas: Pronóstico y posibles alineaciones del partido de Liga MX. (Carlos Zepeda / Carlos Zepeda)

Toluca vs Chivas: Fecha y horario para ver el partido de la Jornada 8 de la Liga MX

Toluca vs Chivas se enfrentarán en la Jornada 8 del Clausura 2026 de la Liga MX. La cita es el sábado 28 de febrero a las 17 horas por Canal 7, TUDN, Fox One y ViX.

Partido: Toluca vs Chivas

Fase: Jornada 8 de la Liga MX

Torneo: Clausura 2026

Fecha: Sábado 28 de febrero de 2026

Horario: 17 horas, tiempo del centro de México

Sede: Estadio Nemesio Diez

Transmisión: Canal 7, TUDN, Fox One y ViX

¿Cómo llegan Toluca y Chivas a la Jornada 8 de la Liga MX?

Con 15 puntos, Toluca terminó en el tercer lugar de la tabla general de la Liga MX.

En la Jornada 7, Toluca venció 3-0 a Necaxa.

Chivas llega al juego contra los Diablos Rojos tras ganar 0-1 a Cruz Azul en la Jornada 7 de la Liga MX.

El equipo rojiblanco se quedó con 18 puntos en el primer lugar de la tabla general, por lo que tendrá que ganar en el Estadio Nemesio Diez si quiere mantenerse como líder.