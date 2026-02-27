La Jornada 8 de la Liga MX continúa el sábado 28 de febrero y Rayados vs Cruz Azul se enfrentan en el Estadio BBVA. El pronóstico es 2-1 a favor del Monterrey; conoce las posibles alineaciones.

Rayados vs Cruz Azul: Pronóstico del partido de la Jornada 8 de Liga MX

El pronóstico del partido Rayados vs Cruz Azul es 2-1 a favor del Monterrey en la Jornada 8 de la Liga MX.

Rayados vs Cruz Azul: Posibles alineaciones del partido de la Jornada 8 de Liga MX

A continuación te compartimos las posibles alineaciones del partido de la Jornada 8 de la Liga MX, Rayados vs Cruz Azul.

Rayados

Portero: Luis Cárdenas

Defensas: Ricardo Chávez, Gerardo Arteaga, Carlos Salcedo y Daniel Aceves

Mediocampistas: Fidel Ambríz, Oliver Torres, Sergio Canales y Jesús Corona

Delanteros: Anthony Martial y Uros Durdevic

Cruz Azul

Portero: Andrés Gudiño

Defensas: Jorge Rodarte, Willer Ditta, Gonzalo Piovi y Omar Campos

Mediocampistas: Erik Lira, Amaury García, Agustín Palavecino y Luka Romero

Delanteros: Christian Ebere y Gabriel Fernández

Nicolás Larcamón, director técnico de Cruz Azul. (Redes Sociales)

Rayados vs Cruz Azul: Hora y canal para ver el partido de la Jornada 8 de Liga MX

La Jornada 8 de la Liga MX tiene programado el partido Rayados vs Cruz Azul en punto de las 19 horas, el sábado 28 de febrero.

Las señales de ViX y TUDN transmitirán el partido Rayados vs Cruz Azul.

Partido: Rayados vs Cruz Azul

Fecha: Sábado 28 de febrero

Fase: Jornada 8 de la Liga MX

Torneo: Clausura 2026

Horario: 19 horas, tiempo del centro de México

Sede: Estadio BBVA

Transmisión: ViX y TUDN

Sergio Canales, jugador de Rayados de Monterrey. (Adrian Macias)

¿Cómo llegan Rayados y Cruz Azul al partido de la Jornada 8 de Liga MX?

Rayados perdió 1-2 con Pumas en la Jornada 7 de la Liga MX para estancarse en 10 puntos como noveno lugar del torneo.

Cruz Azul le quitó el invicto a Chivas en su anterior partido y es segundo lugar general del Clausura 2026.

Con 16 puntos, Cruz Azul busca el liderato de la Liga MX en la Jornada 8.