La Jornada 8 de la Liga MX continúa el sábado 28 de febrero y Rayados vs Cruz Azul se enfrentan en el Estadio BBVA. El pronóstico es 2-1 a favor del Monterrey; conoce las posibles alineaciones.
Rayados vs Cruz Azul: Pronóstico del partido de la Jornada 8 de Liga MX
El pronóstico del partido Rayados vs Cruz Azul es 2-1 a favor del Monterrey en la Jornada 8 de la Liga MX.
Rayados vs Cruz Azul: Posibles alineaciones del partido de la Jornada 8 de Liga MX
A continuación te compartimos las posibles alineaciones del partido de la Jornada 8 de la Liga MX, Rayados vs Cruz Azul.
Rayados
- Portero: Luis Cárdenas
- Defensas: Ricardo Chávez, Gerardo Arteaga, Carlos Salcedo y Daniel Aceves
- Mediocampistas: Fidel Ambríz, Oliver Torres, Sergio Canales y Jesús Corona
- Delanteros: Anthony Martial y Uros Durdevic
Cruz Azul
- Portero: Andrés Gudiño
- Defensas: Jorge Rodarte, Willer Ditta, Gonzalo Piovi y Omar Campos
- Mediocampistas: Erik Lira, Amaury García, Agustín Palavecino y Luka Romero
- Delanteros: Christian Ebere y Gabriel Fernández
Rayados vs Cruz Azul: Hora y canal para ver el partido de la Jornada 8 de Liga MX
La Jornada 8 de la Liga MX tiene programado el partido Rayados vs Cruz Azul en punto de las 19 horas, el sábado 28 de febrero.
Las señales de ViX y TUDN transmitirán el partido Rayados vs Cruz Azul.
- Partido: Rayados vs Cruz Azul
- Fecha: Sábado 28 de febrero
- Fase: Jornada 8 de la Liga MX
- Torneo: Clausura 2026
- Horario: 19 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Estadio BBVA
- Transmisión: ViX y TUDN
¿Cómo llegan Rayados y Cruz Azul al partido de la Jornada 8 de Liga MX?
Rayados perdió 1-2 con Pumas en la Jornada 7 de la Liga MX para estancarse en 10 puntos como noveno lugar del torneo.
Cruz Azul le quitó el invicto a Chivas en su anterior partido y es segundo lugar general del Clausura 2026.
Con 16 puntos, Cruz Azul busca el liderato de la Liga MX en la Jornada 8.