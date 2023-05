Peso Pluma le dio el triunfo por nocaut a Televisa sobre la competencia, el pasado sábado en la transmisión de la pelea del Canelo Álvarez.

Sobre el ring, al Canelo Álvarez se le fue vivo John Ryder, a quien no pudo noquear, pero en los ratings de le televisión arrasó la cadena Televisa sobre TV Azteca, gracias sobre todo al refuerzo de último momento de Peso Pluma.

El combate se fue a los 12 rounds , gracias a la fuerte resistencia de John Ryder ante los embates del Canelo Álvarez, pero la que no soportó la competencia fue TV Azteca, que se quedó atrás en el duelo por el rating con Televisa.

Televisa superó en rating

Fue por medio de un comunicado que la cadena Televisa presumió su logro, el que le debe en gran medida a Peso Pluma, el cantante de corridos tumbados que atrapó la atención tanto de los asistentes al estadio Akron, como de los que vieron la pelea por televisión.

“¡Gracias por elegirnos! Televisa Univision ganó la transmisión en México de la pelea en vivo de Canelo Álvarez vs John Ryder consiguiendo una audiencia nacional de 7 millones de personas por Canal 5”, escribió en su comunicado Televisa.

Y no es que Peso Pluma, quien compartió la transmisión con los ex boxeadores Marco Barrera y Ricardo López, se haya lucido con sus apuntes, es más, destacó más por su llamativa indumentaria.Televisa no ganó en todo a la competencia

Televisa no ganó en todo a la competencia

Sin embargo, l a celebración de Televisa por el rating logrado no fue total, ya que no faltó el usuario de Twitter que recordó un revés que tuvo la televisora al final de la pelea del Canelo Álvarez.

Es una tradición que después de un combate de esta magnitud, la entrevista posterior con el ganador sea compartido en vivo, y ese privilegio no lo tuvo Televisa, sino que fue TV Azteca la que entrevistó al Canelo Álvarez.

En fin, así fue el debut de Peso Pluma como comentarista de boxeo en Televisa, con el cual la cadena regresó con un nocaut a la competencia en su regreso a las transmisiones.

