Tijuana vs Cruz Azul se enfrentan en la Jornada 13 de la Liga Femenil BBVA. Sábado 31 de octubre a las 17 horas, por FOX One y Tubi.
- Partido: Tijuana vs Cruz Azul
- Fase: Jornada 13 Liga MX
- Torneo: Apertura 2026
- Fecha: Sábado 31 de octubre de 2026
- Horario: 17 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Estadio Caliente
- Transmisión: FOX One y Tubi
Tijuana vs Cruz Azul: ¿Cuándo ver el partido de la Jornada 13 de Liga Femenil BBVA?
El sábado 31 de octubre de 2026 continúa la Jornada 13 de la Liga Femenil BBVA con el partido Tijuana vs Cruz Azul.
Tijuana vs Cruz Azul: Horario del partido de la Jornada 13 de la Liga Femenil BBVA
Será a las 17 horas, tiempo del centro de México, cuando inicie el partido Tijuana vs Cruz Azul de la Jornada 13 del Apertura 2026 de la Liga Femenil BBVA.
Tijuana vs Cruz Azul: ¿Dónde ver el partido de la Jornada 13 de Liga Femenil BBVA?
El partido Tijuana vs Cruz Azul podrá verse a través de las señales de FOX One y Tubi.
- Partido: Tijuana vs Cruz Azul
- Fase: Jornada 13 Liga MX
- Torneo: Apertura 2026
- Fecha: Sábado 31de octubre de 2026
- Horario: 17 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Estadio Caliente
- Transmisión: FOX One y Tubi