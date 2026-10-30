Rayadas vs Pumas se enfrentan en la Jornada 13 de la Liga Femenil BBVA. Viernes 30 de octubre a las 21 horas, por ViX, YouTube y TUDN.

Partido: Rayadas vs Pumas

Fase: Jornada 13 Liga MX

Torneo: Apertura 2026

Fecha: Viernes 30 de octubre de 2026

Horario: 21 horas, tiempo del centro de México

Sede: Estadio BBVA

Transmisión: ViX, YouTube y TUDN

Rayadas es una de las mejores escuadras del Apertura 2026 (Jonathan Duenas / Jonathan Duenas)

Rayadas vs Pumas: ¿Cuándo ver el partido de la Jornada 13 de Liga Femenil BBVA?

El viernes 30 de octubre de 2026 continúa la Jornada 13 de la Liga Femenil BBVA con el partido Rayadas vs Pumas.

Rayadas vs Pumas: Horario del partido de la Jornada 13 de la Liga Femenil BBVA

Será a las 21 horas, tiempo del centro de México, cuando inicie el partido Rayadas vs Pumas de la Jornada 13 del Apertura 2026 de la Liga Femenil BBVA.

Pumas aún busca la clasificación a la Liguilla (Adrian Macias / Adrian Macias)

Rayadas vs Pumas: ¿Dónde ver el partido de la Jornada 12 de Liga Femenil BBVA?

El partido Rayadas vs Pumas podrá verse a través de las señales de ViX, YouTube y TUDN.