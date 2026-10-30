Toluca vs Chivas se enfrentan en la Jornada 13 de la Liga Femenil BBVA. Viernes 30 de octubre a las 19 horas, por ViX y Youtube.

Partido: Toluca vs Chivas

Fase: Jornada 13 Liga MX

Torneo: Apertura 2026

Fecha: Viernes 30 de octubre de 2026

Horario: 19 horas, tiempo del centro de México

Sede: Estadio Nemesio Diez

Transmisión: ViX y Youtube

Toluca vs Chivas: ¿Cuándo ver el partido de la Jornada 13 de Liga Femenil BBVA?

El viernes 30 de octubre de 2026 continúa la Jornada 13 de la Liga Femenil BBVA con el partido Toluca vs Chivas.

Toluca vs Chivas: Horario del partido de la Jornada 13 de la Liga Femenil BBVA

Será a las 19 horas, tiempo del centro de México, que se disputará el partido Toluca vs Chivas de la Jornada 13 del Apertura 2026 de la Liga Femenil BBVA.

Toluca vs Chivas: ¿Dónde ver el partido de la Jornada 13 de Liga Femenil BBVA?

El partido Toluca vs Chivas podrá verse a través de las señales de ViX y Youtube.