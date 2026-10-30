Toluca vs Chivas se enfrentan en la Jornada 13 de la Liga Femenil BBVA. Viernes 30 de octubre a las 19 horas, por ViX y Youtube.
- Partido: Toluca vs Chivas
- Fase: Jornada 13 Liga MX
- Torneo: Apertura 2026
- Fecha: Viernes 30 de octubre de 2026
- Horario: 19 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Estadio Nemesio Diez
- Transmisión: ViX y Youtube
Toluca vs Chivas: ¿Cuándo ver el partido de la Jornada 13 de Liga Femenil BBVA?
El viernes 30 de octubre de 2026 continúa la Jornada 13 de la Liga Femenil BBVA con el partido Toluca vs Chivas.
Toluca vs Chivas: Horario del partido de la Jornada 13 de la Liga Femenil BBVA
Será a las 19 horas, tiempo del centro de México, que se disputará el partido Toluca vs Chivas de la Jornada 13 del Apertura 2026 de la Liga Femenil BBVA.
Toluca vs Chivas: ¿Dónde ver el partido de la Jornada 13 de Liga Femenil BBVA?
El partido Toluca vs Chivas podrá verse a través de las señales de ViX y Youtube.
- Partido: Toluca vs Chivas
- Fase: Jornada 13 Liga MX
- Torneo: Apertura 2026
- Fecha: Viernes 30 de octubre de 2026
- Horario: 19 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Estadio Nemesio Diez
- Transmisión: ViX y Youtube