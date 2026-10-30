Atlas vs Tigres se enfrentan en la Jornada 13 de la Liga Femenil BBVA. Viernes 30 de octubre a las 19:06 horas, por Fox One y Tubi.
- Partido: Atlas vs Tigres
- Fase: Jornada 13 Liga MX
- Torneo: Apertura 2026
- Fecha: Viernes 30 de octubre de 2026
- Horario: 19:06 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Estadio Jalisco
- Transmisión: Fox One y Tubi
Atlas vs Tigres: ¿Cuándo ver el partido de la Jornada 13 de Liga Femenil BBVA?
El viernes 30 de octubre de 2026 continúa la Jornada 13 de la Liga Femenil BBVA con el partido Atlas vs Tigres.
Atlas vs Tigres: Horario del partido de la Jornada 13 de la Liga Femenil BBVA
Será a las 19:06 horas, tiempo del centro de México, que se disputará el partido Atlas vs Tigres de la Jornada 13 del Apertura 2026 de la Liga Femenil BBVA.
Atlas vs Tigres: ¿Dónde ver el partido de la Jornada 13 de Liga Femenil BBVA?
El partido Atlas vs Tigres podrá verse a través de las señales de Fox One y Tubi.
- Partido: Atlas vs Tigres
- Fase: Jornada 13 Liga MX
- Torneo: Apertura 2026
- Fecha: Viernes 30 de octubre de 2026
- Horario: 19:06 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Estadio Jalisco
- Transmisión: Fox One y Tubi