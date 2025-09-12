Tigres vs León chocan en la Jornada 8 de la Liga MX en el Estadio Universitario; te damos el pronóstico y las posibles alineaciones del partido.
El sábado 13 de septiembre se jugará Tigres vs León, uno de los cinco partidos programados ese día en la Jornada 8 de la Liga MX.
Tigres vs León: Pronóstico del partido de la Jornada 8 de Liga MX
El pronóstico del partido Tigres vs León es victoria para el equipo regio con marcador de 3-1, en la Jornada 8 de la Liga MX.
Tigres vs León: Posibles alineaciones del partido de la Jornada 8 de Liga MX
Tigres recibirá a León con esta posible alineación en la Jornada 8 de la Liga MX.
- Nahuel Guzmán
- Javier Aquino
- Juan José Purata
- Rómulo Zwarg
- Jesús Angulo
- Juan Brunetta
- Fernando Gorriarán
- Ozziel Herrera
- Ángel Correa
- Diego Lainez
- Nicolás Ibáñez
León, con James Rodríguez como líder, visitará con esta posible alineación a los Tigres.
- Óscar García
- Sebastián Santos
- Stiven Barreiro
- Paul Bellón
- Salvador Reyes
- Nicolás Fonseca
- Rodrigo Echeverría
- James Rodríguez
- Fernando Beltrán
- Ismael Díaz
- Alfonso Alvarado
Tigres vs León: Hora y canal para ver el partido de la Jornada 8 de la Liga MX
Tigres vs León juegan el partido de la Jornada 8 de Liga MX a partir de las 19 horas, tiempo del centro de México.
La plataforma Caliente TV, FOX y Canal 7 transmitirán el partido Tigres vs León de James Rodríguez, duelo correspondiente a la Jornada 8 de la Liga MX.
- Partido: Tigres vs León
- Fase: Jornada 8 de la Liga MX
- Fecha: Sábado 13 de septiembre de 2025
- Horario: 19 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Estadio Universitario
- Transmisión: Caliente TV, FOX y Canal 7
¿Cómo llegan Tigres y León al partido de la Jornada 8 de Liga MX?
Tigres venció 1-0 a Santos en la cancha del Estadio Corona en la Jornada 7 de la Liga MX, así que busca ligar triunfos en el Apertura 2025.
Tigres suma 13 puntos en el lugar 4 de la tabla general en el Apertura 2025 de la Liga MX.
La Jornada 7 de la Liga MX enfrentó a León con Querétaro, cita en la que el equipo de James Rodríguez logró una contundente victoria con marcador de 3-0.
Con los tres puntos sumados en casa, León llegó a 10 unidades en el noveno lugar de la competencia mexicana.