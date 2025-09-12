Tigres vs León chocan en la Jornada 8 de la Liga MX en el Estadio Universitario; te damos el pronóstico y las posibles alineaciones del partido.

El sábado 13 de septiembre se jugará Tigres vs León, uno de los cinco partidos programados ese día en la Jornada 8 de la Liga MX.

Tigres vs León: Pronóstico del partido de la Jornada 8 de Liga MX

El pronóstico del partido Tigres vs León es victoria para el equipo regio con marcador de 3-1, en la Jornada 8 de la Liga MX.

Tigres vs León: Posibles alineaciones del partido de la Jornada 8 de Liga MX

Tigres recibirá a León con esta posible alineación en la Jornada 8 de la Liga MX.

Nahuel Guzmán Javier Aquino Juan José Purata Rómulo Zwarg Jesús Angulo Juan Brunetta Fernando Gorriarán Ozziel Herrera Ángel Correa Diego Lainez Nicolás Ibáñez

León, con James Rodríguez como líder, visitará con esta posible alineación a los Tigres.

Óscar García Sebastián Santos Stiven Barreiro Paul Bellón Salvador Reyes Nicolás Fonseca Rodrigo Echeverría James Rodríguez Fernando Beltrán Ismael Díaz Alfonso Alvarado

Tigres vs León: Hora y canal para ver el partido de la Jornada 8 de la Liga MX

Tigres vs León juegan el partido de la Jornada 8 de Liga MX a partir de las 19 horas, tiempo del centro de México.

La plataforma Caliente TV, FOX y Canal 7 transmitirán el partido Tigres vs León de James Rodríguez, duelo correspondiente a la Jornada 8 de la Liga MX.

Partido: Tigres vs León

Fase: Jornada 8 de la Liga MX

Fecha: Sábado 13 de septiembre de 2025

Horario: 19 horas, tiempo del centro de México

Sede: Estadio Universitario

Transmisión: Caliente TV, FOX y Canal 7

¿Cómo llegan Tigres y León al partido de la Jornada 8 de Liga MX?

Tigres venció 1-0 a Santos en la cancha del Estadio Corona en la Jornada 7 de la Liga MX, así que busca ligar triunfos en el Apertura 2025.

Tigres suma 13 puntos en el lugar 4 de la tabla general en el Apertura 2025 de la Liga MX.

La Jornada 7 de la Liga MX enfrentó a León con Querétaro, cita en la que el equipo de James Rodríguez logró una contundente victoria con marcador de 3-0.

Con los tres puntos sumados en casa, León llegó a 10 unidades en el noveno lugar de la competencia mexicana.