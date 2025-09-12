Manchester City vs Manchester United se miden en la Jornada 4 de la Premier League; te compartimos el día, hora y canal para ver el derbi.

Después de la Fecha FIFA, la Premier League se reanudará con la Jornada 4 en la que Manchester United tendrá una visita complicada a la cancha del Manchester City.

Manchester City vs Manchester United: Día para ver el derbi en la Premier League

El domingo 14 de septiembre termina la Jornada 4 de la Premier League con dos partidos, entre ellos el derbi Manchester City vs Manchester United.

Manchester City vs Manchester United: Hora para ver el derbi en la Premier League

El partido Manchester City vs Manchester United iniciará a las 9:30 horas, tiempo del centro de México, en Etihad Stadium, como parte de la Jornada 4 de la Premier League.

Manchester City vs Manchester United: Canal para ver el derbi en la Premier League

La plataforma Caliente TV transmitirá el partido de la Premier League, Manchester City vs Manchester United, el domingo 14 de septiembre de 2025, a partir de las 9:30 horas.

Partido: Manchester City vs Manchester United

Fase: Jornada 4 de la Premier League

Fecha: Domingo 14 de septiembre de 2025

Horario: 9:30 horas, tiempo del centro de México

Sede: Etihad Stadium

Transmisión: Caliente TV

¿Cómo llega Manchester City al partido de la Jornada 4 de la Premier League?

El Manchester City perdió en la Jornada 3 de la Premier League en la cancha del Brighton, en un torneo que ha iniciado con altibajos.

Con 3 puntos, el Manchester City se ubica en la posición 13 de la Premier League, torneo en el que suma dos derrotas.

Ante Manchester United, el Manchester City de Pep Guardiola está obligado a ganar el partido.

¿Cómo va Manchester United en la Premier League?

El Manchester United llega a la Jornada 4 de la Premier League vs Manchester City, después de vencer 3-2 al Burnley en la cancha de Old Trafford.

Con la victoria en la Jornada 3 de la Premier League, el Manchester United alcanzó la cantidad de cuatro puntos y ocupa el lugar 9 en la tabla de posiciones.

El Manchester United parece tener una buena oportunidad de sumar en el derbi contra el Manchester City.