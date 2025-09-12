Arsenal vs Nottingham Forest abren la Jornada 4 de la Premier League; te contamos cuándo y dónde ver el partido.

Ocho partidos están programados en el inicio de la Jornada 4 de la Premier League, entre ellos el Arsenal vs Nottingham Forest.

Arsenal vs Nottingham Forest: ¿Cuándo ver el inicio de la Jornada 4 de la Premier League?

El sábado 13 de septiembre 2025 arranca la Jornada 4 de la Premier League en la cancha del Arsenal, donde el equipo local recibirá al Nottingham Forest.

Arsenal vs Nottingham Forest: ¿Dónde ver el inicio de la Jornada 4 de la Premier League?

La plataforma Caliente TV transmitirá el partido Arsenal vs Nottingham Forest, como parte de la Jornada 4 de la Premier League.

Arsenal vs Nottingham Forest chocan a partir de las 5:30 horas, tiempo del centro de México, el sábado 13 de septiembre.

Partido: Arsenal vs Nottingham Forest

Fase; Jornada 4 de la Premier League

Fecha: Sábado 13 de septiembre de 2025

Horario: 5:30 horas, tiempo del centro de México

Sede: Emirates Stadium

Transmisión: Caliente TV

¿Cómo llega Arsenal a la Jornada 4 de la Premier League?

Arsenal llega a la Jornada 4 de la Premier League como el tercer mejor equipo de la comptencia, y es favorito contra Nottingham Forest.

En la Jornada 3 de la Premier League, Arsenal enfrentó a Liverpool el domingo 31 de agosto de 2025, con un mal resultado.

Liverpool venció 1-0 al Arsenal en el partido más atractivo de la Jornada 3 de la Premier League.

Arsenal se quedó en seis puntos, a tres unidades de Liverpool, líder de la Premier League después de tres jornadas disputadas.

Así llega Nottingham Forest a la Jornada 4 de la Premier League vs Arsenal

El Nottingham Forest llega a la Jornada 4 de la Premier League contra Arsenal, con la necesidad de lograr un buen resultado como visitante.

En la Jornada 3 de la Premier League, el Nottingham Forest perdió 0-3 como local con el West Ham, exequipo de Edson Álvarez.

El Nottingham Forest, rival del Arsenal en la Jornada 4 de la Premier League ocupa el lugar 10 con 4 puntos.