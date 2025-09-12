Pachuca vs Cruz Azul abren la actividad sabatina de la Jornada 8 de la Liga MX; te decimos el pronóstico y las posibles alineaciones del partido.

Pachuca no tendrá un partido sencilla en la cancha del Estadio Hidalgo, donde recibirá a Cruz Azul, que llega en buen ritmo a la Jornada 8 de la Liga MX.

Pachuca vs Cruz Azul: Pronóstico del partido de la Jornada 8 de Liga MX

Cruz Azul ha mostrado avances bajo el mando de Nicolás Larcamón, así que es favorito para derrotar a Pachuca en la Jornada 8 de la Liga MX.

El pronóstico del partido es que Cruz Azul ganará con marcador de 2-1, en la Jornada 8 de la Liga MX.

Pachuca vs Cruz Azul: Posibles alineaciones del partido de la Jornada 8 de Liga MX

Pachuca pondrá esta posible alineación en su cancha para encarar a Cruz Azul, en la Jornada 8 de la Liga MX.

Carlos Moreno Alonso Aceves Bryan García Sergio Barreto Eduardo Bauerman William Carvalho Elías Montiel Alexei Domínguez Luis Quoñones Oussama Idrissi Illian Hernández

Cruz Azul pondrá esta posible alineación en busca de los tres puntos en Pachuca.

Kevin Mier Jorge Sánchez Willer Ditta Gonzalo Piovi Ignacio Rivero Erik Lira Lorenzo Faravelli José Paradela Carlos Rodríguez Rodolfo Rotondi Gabriel Fernández

Pachuca vs Cruz Azul: Hora y canal para ver el partido de la Jornada 8 de la Liga MX

A las 17 horas, tiempo del centro de México, inicia el partido Pachuca vs Cruz Azul, en el inicio de la Jornada 8 de la Liga MX, el sábado 13 de septiembre.

La plataforma Caliente TV y FOX transmitirán el partido Pachuca vs Cruz Azul, el sábado 13 de septiembre en el Estadio Hidalgo.

Partido: Pachuca vs Cruz Azul

Fase: Jornada 8 de Liga MX

Fecha: Sábado 13 de septiembre de 2025

Horario: 17 horas, tiempo del centro de México

Sede: Estadio Hidalgo

Transmisión: Caliente TV y FOX

¿Cómo llegan Pachuca y Cruz Azul a la Jornada 8 de la Liga MX?

Pachuca perdió 0-2 en la Jornada 7 de la Liga MX ante el Club América, una derrota que le costó bajar posiciones en la tabla general.

Con 13 puntos, Pachuca se ubica en el sexto lugar de la tabla general del Apertura 2025 en la Liga MX.

Cruz Azul ganó a Chivas en la Jornada 7 de la Liga MX, para alcanzar los 17 puntos en el tercer lugar de la Liga MX.