José María Giménez es uno de los defensas uruguayos más destacados de su generación, referente del Atlético de Madrid y habitual en la selección charrúa. Conoce todo acerca del defensa uruguayo.

¿Quién es José María Giménez?

José María Giménez de Vargas es un futbolista uruguayo que se desempeña como defensa central en el Atlético de Madrid y es seleccionado nacional de Uruguay. A lo largo de su trayectoria se ha destacado por su fortaleza física, juego aéreo, liderazgo defensivo y carácter competitivo.

¿Qué edad tiene José María Giménez?

José María Giménez nació el 20 de enero de 1955, por lo que actualmente tiene 30 años.

¿José María Giménez tiene esposa?

Sí, desde el 2019 está casado con Regina Iafolla, con quien mantiene una relación desde su adolescencia.

¿Qué signo zodiacal es José María Giménez?

Al haber nacido el 20 de enero, José María Giménez es Acuario, signo que se caracteriza por su originalidad, intelectualidad, humanitarismo, y deseo de libertad.

¿José María Giménez tiene hijos?

Sí, José María Giménez tiene dos hijos junto a su esposa Regina Iafolla; sin embargo, mantiene su vida familiar en privado y lejos del foco mediático.

¿Qué estudió José María Giménez?

No hay información pública detallada sobre estudios universitarios, pues desde muy joven se formó profesionalmente como futbolista, priorizando su desarrollo deportivo en fuerzas básicas y categorías juveniles

¿En qué ha trabajado José María Giménez?

José María Giménez ha desarrollado toda su carrera en el fútbol profesional, destacando en los siguientes ámbitos:

Debutó en el Danubio FC Uruguay

En el 2013 se convirtió en defensa central titular del Atlético de Madrid

Con la selección de Uruguay ha participado en Copas América y Copas del Mundo

Su estilo de juego se caracteriza por la intensidad, el juego aéreo y la entrega, siendo considerado uno de los defensas más importantes del fútbol uruguayo de su generación.