Ángel Correa se ha convertido en uno de los fichajes estrella de Club Tigres para este Apertura 2025 y, ante el gran éxito que ha tenido, la directiva de felina ya analiza traer a otro jugador del Atlético de Madrid.

Desde hace años, Club Tigres se ha convertido en uno de los equipos mexicanos con más poder en el aspecto financiero, lo cual le ha permitido hacerse de grandes figuras como Ángel Correa.

El equipo dirigido por Guido Pizarro luce como uno de los favoritos para llevarse el título del Apertura 2025, aunque recientemente cayó ante el Club América en casa.

Otro referente del Atlético de Madrid llegaría a Tigres inspirado por Ángel Correa

De acuerdo con información de Mega Jotta, Club Tigres ya trabaja en traer a otro referente del Atlético de Madrid para que le haga compañía a Ángel Correa en la escuadra felina.

Estamos hablando de Josema Giménez, excompañero de Ángel Correa en el Atlético de Madrid y que podría ser el próximo refuerzo de Club Tigres en la Liga MX.

“Me han dicho desde adentro del Atleti que Josema Giménez, será jugador de Tigres el otro año, gracias a Angelito, creo que Tigres hará una muralla con Giménez y Joaquim, pero no puedo decir más detalles”, mencionó la fuente.

Recordemos que Josema tiene contrato con el Atleti hasta junio del 2028, por lo que cualquier equipo que quiera hacerse de sus servicios tendrá que negociar con el equipo de LaLiga.

Ángel Correa festeja un gol. (@AngelCorrea32)

Ángel Correa ya habló con Josema Giménez para traerlo a Tigres

En su llegad a Club Tigres, Ángel Correa no tuvo problema en decir que quiere volver a jugar con Josema Giménez y qué mejor que hacerlo en la Liga MX.

“Le dije a Giménez que se tenía que venir conmigo a Tigres. Me dijo que se lo iba a pensar y hablar con la familia”, explicó en una entrevista reciente Ángel Correa.

Aunque no confirma su llegada, el contacto entre ambos futbolistas podría ser un gran paso para que Giménez se anime a venir a la Liga MX y aportar su talento a Club Tigres.