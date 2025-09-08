El Clásico Regio del Apertura 2025 de la Liga MX Femenil enfrenta a Club Tigres y Rayadas de Monterrey en un duelo que siempre genera expectativa.

Tras algunas dificultades en el torneo, tanto Club Tigres como Rayadas de Monterrey llegan con la motivación de recuperar terreno y demostrar superioridad en la rivalidad histórica de la Liga MX Femenil.

El resultado de este partido podría ser de suma importancia en las aspiraciones de ambos equipos por alcanzar la cima de la tabla de posiciones.

Tigres vs Rayadas en vivo: Jimena López pone el segundo para las locales

Jimena López aumenta la ventaja de Tigres en una jugada a balón parado.

Asistencia de la Bombi y el cabezazo de Jimena Lopez para el segundo gol de Tigres ⚽️🫡



Tigres 2-0 Rayadas pic.twitter.com/DUiBThZQYD — h686🐯 (@tigrowo686) September 8, 2025

Tigres vs Rayadas en vivo: Ya lo ganan las Amazonas

Thembi Kgatlana aprovecha un error en defensa de Rayadas para poner adelante a Tigres en el inicio del Clásico Regio.

Tigres vs Rayadas en vivo: Comienza el partido

Rueda el balón en la cancha del Estadio Universitario de Nuevo León.

Tigres vs Rayadas en vivo: Alineaciones del partido

Alineación de Tigres: C. Santiago, G. Espinoza, J. López, A. Rodríguez, M. Sánchez, A. Delgado, C. Kgatlana, S. Mayor, J. Hermoso, D. Ordoñez y A. Farmer.

👊 ¡Estas son las once Amazonas que saldrán a la cancha para disputar el Clásico Regio Femenil!@CEMEXMx pic.twitter.com/qHWIdSnoTe — Club Tigres Femenil 🐯 (@TigresFemenil) September 8, 2025

Alineación de Rayadas: P. Manrique, D. Monroy, T. Sánchez, A. Calderón, V. Del Campo, D. García, M. Restrepo, E. Gielnik, L. García, K. Martínez y A. Soto.