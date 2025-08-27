El mercado de fichajes no se detiene en la Liga MX y las ofertas por jugadores no paran; es el caso de la que hizo un gigante de Brasil para comprar a un referente de Tigres; los felinos ya respondieron.

La respuesta de Tigres a la oferta de un gigante de Brasil por uno de sus referentes

De acuerdo a reporte de César Luis Merlo, especialista en mercado de fichajes, Santos de Brasil hizo una propuesta de 5.5 millones de dólares por el mediocampista Romulo, referente de Tigres.

Sin embargo, en Tigres los bombazos económicos no suelen impresionarlos, así que según lo reportado, Tigres se negó a aceptar la oferta, pues no tiene la intención de vender al jugador brasuleño.

¿Por qué no aceptó Tigres la oferta de gigante brasileño por uno de sus referentes?

Romulo, referente de Tigres y exjugador del Internacional de Porto Alegre, fue solicitado por el nuevo entrenador de Santos, Juan Pablo Vojvoda, quien se quedará con la ganas de tenerlo.

Romulo llegó en enero Tigres para ser el reemplazo de Rafael Carioca, como mediocampista de contención, pero con la incorporación de Guido Pizarro al banquillo, su rol cambió.

Romulo fue habilitado como defensa central en Tigres, quitándole el puesto al también brasileño, Joaquim, quien además, salió lesionado en el más reciente partido de los felinos.

Los números de Romulo con Tigres en la Liga MX

Romulo, con historial en el Desportivo Brasil, Cruzeiro, Deportes La Serena, Juventude, Athletic y el Internacional de Porto Alegre, se ha convertido en una pieza importante de Tigres.

Estos son los números de Romulo con la playera de Tigres, equipo que se negó a venderlo al gigante brasileño, Santos.

Minutos jugados | 1823

Partidos jugados | 25

Goles | 1

Asistencias | |

Amonestaciones | 4

Expulsiones | 0

Tigres visitará a Santos Laguna en la Jornada 7 de la Liga MX, el sábado 30 de agosto a las 19 horas.