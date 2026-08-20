Víctor Manuel Vucetich Rojas es un ex futbolista y entrenador mexicano reconocido como uno de los técnicos más exitosos del fútbol nacional. Apodado el “Rey Midas”, conquistó cinco campeonatos de Liga MX, además de tres Copas MX y tres títulos de la Liga de Campeones de la Concacaf.

Víctor Manuel Vucetich también dirigió a la Selección Mexicana en 2013 y tuvo dos etapas al frente de Monterrey, club con el que consiguió varios de los títulos más importantes de su carrera. En julio de 2025 anunció su retiro como director técnico.

¿Quién es Víctor Manuel Vucetich?

El ex futbolista, Víctor Manuel Vucetich Rojas, es uno de los exdirectores técnicos más exitosos y ganadores en la historia del fútbol mexicano, es conocido popularmente como “El Rey Midas” y ganó múltiples campeonatos de liga a lo largo de más de tres décadas.

Su carrera como futbolista profesional se desarrolló principalmente con Atlante y Oaxtepec. Después de retirarse como jugador, comenzó una extensa trayectoria en los banquillos del fútbol mexicano.

Como entrenador obtuvo campeonatos con León, Tecos, Pachuca y Monterrey, y dirigió a 15 equipos del fútbol mexicano a lo largo de su carrera.

¿Qué edad tiene Víctor Manuel Vucetich?

Víctor Manuel Vucetich nació el 25 de junio de 1955 en Tampico, Tamaulipas. En 2026 tiene 71 años.

¿Víctor Manuel Vucetich tiene hijos?

Víctor Manuel Vucetich tiene tres hijos: Diana, Estefanía y Víctor. Diana Vucetich se ha desempeñado como conductora en televisión y radio.

Además, estuvo casado con Yolanda Montes de Oca, quien murió en 2008. Posteriormente mantuvo una relación con Carmen González.

¿Qué estudios tiene Víctor Manuel Vucetich?

El exdirector técnico comenzó su formación futbolística en las fuerzas básicas de Pumas, antes de continuar su preparación deportiva en el América.

¿En qué ha trabajado Víctor Manuel Vucetich?

Víctor Manuel Vucetich se desarrolló primero como futbolista y posteriormente como entrenador:

1978-1981: Atlante , como futbolista profesional.

, como futbolista profesional. 1981-1983: Oaxtepec , donde disputó sus últimos partidos como jugador.

, donde disputó sus últimos partidos como jugador. 1988-1989: Potros Neza , su primer equipo como entrenador, al que llevó al ascenso a Primera División.

, su primer equipo como entrenador, al que llevó al ascenso a Primera División. 1989-1993: León , con el que consiguió el ascenso y posteriormente el campeonato de Liga 1991-1992.

, con el que consiguió el ascenso y posteriormente el campeonato de Liga 1991-1992. 1993-1995: Tecos , con los que ganó el campeonato de Liga 1993-1994.

, con los que ganó el campeonato de Liga 1993-1994. 1995-1996: Tigres , donde consiguió la Copa México.

, donde consiguió la Copa México. 1996-1997: Cruz Azul , con el que ganó otra Copa México.

, con el que ganó otra Copa México. 1997-1998: Tecos .

. 1999: León .

. 1999-2000: Tigres .

. 2001-2002: La Piedad .

. 2002-2003: Puebla .

. 2003-2004: Pachuca , con el que conquistó el Apertura 2003.

, con el que conquistó el Apertura 2003. 2005-2006: Veracruz .

. 2007: Jaguares de Chiapas .

. 2009-2013: Monterrey , etapa en la que consiguió los títulos de Liga del Apertura 2009 y Apertura 2010, además del tricampeonato de la Concacaf en 2011, 2012 y 2013.

, etapa en la que consiguió los títulos de Liga del Apertura 2009 y Apertura 2010, además del tricampeonato de la en 2011, 2012 y 2013. 2013: Selección Mexicana , a la que dirigió durante los últimos partidos del Hexagonal rumbo al Mundial de Brasil 2014.

, a la que dirigió durante los últimos partidos del Hexagonal rumbo al Mundial de Brasil 2014. 2015-2017: Querétaro , con el que alcanzó la primera final de Liga MX en la historia del club y posteriormente ganó la Copa MX del Apertura 2016.

, con el que alcanzó la primera final de Liga MX en la historia del club y posteriormente ganó la del Apertura 2016. 2019-2020: Segunda etapa con Querétaro .

Segunda etapa con . 2020-2021: Chivas , equipo al que llevó hasta las semifinales del Guard1anes 2020.

, equipo al que llevó hasta las semifinales del Guard1anes 2020. 2022-2023: Regresó a Monterrey y dirigió nuevamente a los Rayados .

Regresó a y dirigió nuevamente a los . 2024-2025: Mazatlán, su último equipo como entrenador.

El 21 de julio de 2025, Víctor Manuel Vucetich anunció su retiro de la dirección técnica, después de más de tres décadas en los banquillos.