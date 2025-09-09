El futbol mexicano sigue de cerca lo que sucede con Gilberto Mora, y ahora su agente Rafaela Pimenta habló con la prensa internacional sobre la joya de 16 años.

Rafaela Pimenta ha sido la encargada de gestionar la carrera de Santiago Giménez, quien actualmente juega con el AC Milan en la Serie A, y Gilberto Mora podría seguir sus pasos en los próximos meses.

En una entrevista reciente, la agente brasileña explicó algunas de las cualidades que ve en el jugador de Xolos de Tijuana y que le podrían abrir las puertas en Europa.

Rafaela Pimenta se deshace en elogios para Gilberto Mora

Rafaela Pimenta habló para BBC Sport sobre lo que ha visto de Gilberto Mora, futbolista mexicano que ha destacado en la Liga MX y la Selección Mexicana a sus 16 años.

“Tiene ese aura especial que sólo tienen ciertos jugadores, el magnetismo que sientes cuando entra en una habitación”, mencionó en la entrevista Rafaela Pimenta sobre Gilberto Mora.

Con tan solo 16 años de edad, el futbolista mexicano ya ha mostrado grandes cualidades y su agente lo sabe: “Lo que me impresionó fue lo serio y centrado que era para alguien de su edad, y lo impresionante que también era su inglés.”

“Demostró de inmediato que veía el futbol no sólo como un juego”, añadió Rafaela, quien se ha encargado de llevar a varios futbolistas a grandes clubes.

Pimenta advirtió sobre lo que podría hacer Gilberto Mora en los próximos meses, tomando en cuenta que tiene grandes posibilidades de ir al Mundial 2026: “Para junio del próximo año, el mundo entero estará observando.”

Gilberto Mora con la Selección Mexicana (JONATHAN DUENAS / MEXSPORT)

Gilberto Mora jugará el Mundial Sub-20

Aunque muchos esperaban ver a Gilberto Mora en esta fecha FIFA con la Selección Mexicana dirigida por Javier Aguirre, de tomó la decisión de que el juvenil disputara el Mundial Sub-20.

"Nos sentamos Lillini, Duilio y un servidor y tomamos entre todos la decisión de que para su evolución, lo mejor era que fuera a medirse con chicos de su edad, con chavos de su edad, y que siguiera en este proceso de crecimiento”, explicó el DT del Tri respecto a la ausencia de Gilberto Mora.

“Es verdad que es un diamante en bruto, encaja bien, adelantó pasos porque la Selección mayor le vino de repente. Su nivel lo puso junto con jugadores que ya tienen 100 partidos con el Tri, pero necesita ir paso a paso”, finalizó.