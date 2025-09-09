En los últimos días, Álvaro Morales ha entrado en el ojo del huracán debido a que se reveló que cambiaría de televisora y ahora se habla de que ESPN ya no le renovará el contrato al periodista deportivo.

De acuerdo con varios reportes, Fox le lanzó una oferta a Álvaro Morales debido a que quiere que se una a sus transmisiones y mesas de debate de cara al Mundial 2026, sin embargo, aún no existe información oficial de que eso realmente vaya a suceder.

Ante esos rumores, el propio Álvaro Morales compartió un video que alimentó más la especulación de un cambio de televisora en las próximas semanas.

“Tengo algo que contarles algo este día, la verdad es que me siento bendecido de quién soy, de lo que tengo y a lo que me dedico. Una de las cosas que quería contarles es que… disfruto mucho este proyector, que me da chance de ver absolutamente todo” expresó el brujo con un toque de humor e ironía, sin revelar si verdaderamente se irá de ESPN a Fox.

Tengo algo qué contarles… pic.twitter.com/iWED9Wc1Wl — Álvaro Morales (@AlvaritoMorales) September 5, 2025

Se viene bombazo en la TV: Revelan que ESPN no renovará contrato de Álvaro Morales

Ahora, la misma fuente de El Francotirador señala que luego del revuelo que causó la oferta de Fox por Álvaro Morales, le llegó más información de lo que sucedió con el periodista deportivo.

El Francotirador indicó que, a pesar de que Álvaro Morales es la actual cara de ESPN, la televisora no le renovará el contrato.

“Me explicaron que a pesar de que es uno de los mejores periodistas para levantar audiencia en el canal rojo, resulta que su contrato se acaba este diciembre y desde Bristol ya avisaron a las oficinas de CDMX que no lo van a renovar”, explicó la fuente sobre Álvaro Morales.

¿A cuál televisora llegará Álvaro Morales tras su posible salida de ESPN?

La fuente informó que Álvaro Morales cometió un error que no les gustó a los directivos de ESPN, por lo que su salida del canal es casi un hecho.

“Así como lo lees. Alvarito cometió un pequeño error que no gustó nada en Estados Unidos y prefirieron no extender su permanencia. Así que ahora, tiene abiertas varias propuestas para cambiar de mesa de debate en una nueva señal. A donde vaya, será un tremendo fichaje”, reveló sobre Álvaro Morales, dejando abierta la especulación sobre a dónde irá el todavía periodista de ESPN.