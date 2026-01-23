El Atlético de San Luis estrenará televisora en la Jornada 4 de la Liga MX cuando reciba a Chivas. Conoce en esta nota cuál será la nueva casa de los potosinos y si se van de ESPN.

Los partidos como local del Atlético San Luis han sido transmitidos por ESPN, en exclusiva desde el año 2019, situación que cambiará muy pronto.

Otra televisora pasará el partido de San Luis vs Chivas en la Liga MX

La plataforma ViX transmtirá muy pronto los partidos como local del Atlético de San Luis, etapa que iniciará ante Chivas.

De esta forma, Atlético de San Luis dejará de ser exclusivo de la cadena ESPN, por lo que, sus partidos como local tendrán más exposición.

¿Se va Atlético de San Luis de ESPN?

Los partidos de Atlético de San Luis no dejarán de transmitirse en la cadena ESPN, que compartirá los derechos con ViX.

De esta forma, ViX incrementará su oferta de partidos de la Liga MX sumando al Atlético de San Luis.

¿Cuándo empezará a transmitir ViX al Atlético de San Luis?

ViX empezará a transmitir al Atlético de San Luis en su partido como local ante Chivas, en la Jornada 4 de la Liga MX.

Chivas se jugará el invicto en la cancha de San Luis el sábado 31 de enero en el Estadio Alfonso Lastras.

Así se jugará el partido Atlético de San Luis vs Chivas: