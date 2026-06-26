Terefifas es una influencer mexicana y creadora de contenido de fútbol que da de qué hablar tras sufrir una agresión durante el partido de México vs Chequia del Mundial 2026.

Pero ¿quién es Terefifas? Así que presta atención que te contamos lo que sabemos de la influencer mexicana y creadora de contenido de fútbol.

¿Quién es Terefifas?

Terefifas es una influencer mexicana y creadora de contenido de fútbol, de la cual se sabe solo que se llama Teresa, según publicaciones en su Instagram, su fecha de nacimiento sería el 10 de enero de 1995.

¿Quién es Terefifas? Influencer mexicana y creadora de contenido de fútbol (Terefifas)

¿Qué edad tiene Terefifas, la influencer mexicana y creadora de contenido de fútbol?

Terefifas, la influencer mexicana y creadora de contenido de fútbol tendría 31 años de edad.

¿Quién es la pareja de Terefifas?

No se tiene información sobre si Terefifas mantiene alguna relación sentimental.

¿De qué signo zodiacal es Terefifas, la influencer mexicana y creadora de contenido de fútbol?

Capricornio sería el signo zodiacal al cual pertenece Terefifas, la influencer mexicana y creadora de contenido de fútbol.

¿Cuántos hijos Terefifas?

Terefifas no tiene hijos.

¿Qué estudio Terefifas, la influencer mexicana y creadora de contenido de fútbol?

No se tiene datos sobre los estudios de Terefifas, la influencer mexicana y creadora de contenido de fútbol.

¿En qué ha trabajado Terefifas?

Terefifas se dedica a las redes sociales como influencer de contenido sobre el fútbol.

¿Quién es Terefifas? Influencer mexicana y creadora de contenido de fútbol (Terefifas)

Terefifas sufre agresión durante el México vs Chequia, le arrojaron cerveza

La influencer mexicana y creadora de contenido de fútbol, Terefifas denunció agresión durante el México vs Chequia, luego de que aficionados le arrojaron cerveza de manera directa.

Hecho del cual se percató, Terefifas cuando revisaba su contenido, donde un hombre le arroja de manera directa un vaso de cerveza en medio de los festejos del gol de México vs Chequia.

“En el momento no me enojé porque pensé que era parte del festejo, pero ya editando me di cuenta de que fue directo a mí. ¿Real, a eso van al estadio? Una vez más se comprueba que el dinero no da educación. Sin palabras”. Terefifas

Y no sólo eso, pues Terefifas fue foco de burla por parte del agresor y sus acompañantes, en particular de una mujer que no dejó de reír y hasta hacer caras.

En redes sociales se dice que el hombre que le aventó cerveza a Terefifas se trataría de Patricio Hernández-Pons, integrante de la familia fundadora y socia mayoritaria de Grupo Herdez.