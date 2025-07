Gala Montes acusa boicot de Adrián Marcelo a días de su pelea con Alana Flores en Supernova: Orígenes

El 17 de agosto, Gala Montes, enemiga de Adrián Marcelo, se agarrará a golpes con Alana Flores en Supernova: Orígenes.

Desafortunadamente, la pelea de box entre Gala Montes y Alana Flores se ha rodeado de polémica por lo que la actriz acusa boicot por lo que sus fans tienen en mente a Adrián Marcelo.

Gala Montes asegura que la euforia que desató su participación en La Casa de los Famosos México ya se está apagando; sin embargo, sus enemigos, entre ellos Adrián Marcelo, sigue saboteándola sobre todo ahora que peleará con Alana Flores en Supernova: Orígenes.

En un encuentro con el periodista Ernesto Buitron, la oponente de Alana Flores, Gala Montes denunció intentos de boicot a días de su pelea en Supernova: Orígenes.

Y es que días atrás, Alana Flores, de 24 años, no descartó que Adrián Marcelo, de 35 años, asista al evento que se llevará a cabo en el Palacio de los Deportes de la Ciudad de México.

Por lo que consciente de que la presencia del influencer podría afectarla, Gala Montes, de 24 años, intenta no tomarse las cosas personales.

"A mí, así me boicoteen, me hagan, pues es lo único que sé hacer. Digo, sé hacer muchas otras cosas más, me quedan muy ricos los cafés, ya se boxear, pero lo que me gusta es cantar y actuar. Yo creo que, para estos personajes que quieran tirar pues ha de ser muy difícil, ya que hay mucha resiliencia"

Gala Montes