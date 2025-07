¿Por qué Luisito Comunica no ha aceptado participar en La Velada del Año? Confiesa que Ibai Llanos -de 30 años de edad- si lo ha invitado para participar en su gran evento.

Se revive video de Luisito Comunica -de 34 años de edad- hablando sobre La Velada del Año y el por qué nunca ha aceptado participar en este evento.

No cabe duda que La Velada del Año se ha convertido en uno de los eventos más esperados, sobre todo por los influencers a los que invita Ibai Llanos.

Tras la última emisión que resultó ser todo un éxito, se revivió un video de Luisito Comunica hablando sobre por qué nunca ha aceptado participar en La Velada del Año.

Fue durante su participación en el podcast ‘La Cotorrisa’ -que se publicó en octubre del 2024- que Luisito Comunica confirmó que si había sido invitado por Ibai Llanos para su evento.

Sin embargo, Luisito Comunica rechazó participar en La Velada del Año porque no quiere hacer rico a Ibai Llanos poniendo en riesgo su vida.

“Me ha envidado para lo de La Velada para pelear, a mí personalmente no me late mucho. (La idea de hacer millonario a Ibai, a eso te refirieres) A eso exactamente”

Luisito Comunica destacó que los influencer que han aceptado participar se han partido la madre en el ring, por muy poco dinero.

Y es que Luisito Comunica considera que ellos ponen en riesgo su vida y en realidad no les pagan bien.

“A mí me enojaría estarme partiendo la madre en el ring, que me saquen sangre, con riesgo de que me dejan pendejo y pues te están pagando un chiste”

Luisito Comunica