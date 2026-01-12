El futbol mexicano ha vuelto y con él, la Liga MX inició este fin de semana con la Jornada 1 del torneo Clausura 2026, la cual dejó resultados sorpresivos, reafirmó el gran presente de Toluca y dejó entrever a Necaxa como uno de los posibles equipos revelación del campeonato, sobre todo por la forma en la que se reforzó. Con esto, la Tabla General empezó a tomar forma.

Los Rayos se metieron a la Comarca Lagunera y vencieron a Santos por marcador de 3-1, lo que, por diferencia de goles, le permitió terminar la Jornada 1 del Clausura 2026 de la Liga MX como primer lugar de la Tabla General, seguido por Chivas, que también tuvo un gran debut al ganarle 2-0 en casa a Pachuca.

De hecho, Chivas fue el único de los cuatro grandes que ganó en la jornada inaugural toda vez que América empató en su visita a Tijuana, Cruz Azul cayó en cancha de León y Pumas no pudo sacar provecho de su condición de local dado que apenas empató frente a Gallos Blancos de Querétaro.

Tabla de posiciones de la Liga MX: Así marchan los equipos tras la Jornada 1 del Clausura 2026

Al finalizar la Jornada 1 del Clausura 2026 de la Liga MX, son seis los equipos que terminaron igualados en la tabla de posiciones con tres puntos toda vez que ganaron en su juego de presentación; sin embargo, la contundencia con la que lo hicieron permite acomodar a los equipos en su respectiva posición.

Necaxa, Chivas, FC Juárez, León, Tigres, Toluca y Atlas, son los equipos que debutaron con el pie derecho en la Jornada 1 y en ese mismo orden es como se ubican en la tabla de posiciones del Clausura 2026 de la Liga MX. Detrás de ellos vienen los clubes que empataron, como lo fueron Pumas, Querétaro, América y Tijuana.

Tabla de posiciones Liga MX:

Necaxa | 3 puntos Chivas | 3 puntos Tigres | 3 puntos FC Juárez | 3 puntos León | 3 puntos Toluca | 3 puntos Atlas Querétaro | 1 punto Pumas | 1 punto América | 1 punto Tijuana | 1 punto Cruz Azul | 0 puntos Atlético de San Luis | 0 puntos Mazatlán FC | 0 puntos Puebla | 0 puntos Monterrey | 0 puntos Santos | 0 puntos Pachuca | 0 puntos

¿Cuándo se jugará la Jornada 2 del Clausura 2026 en la Liga MX?

La primera fecha doble del Clausura 2026 llegará muy pronto toda vez que la Jornada 2 se celebrará a mediados de esta semana. Serán cuatro partidos los que se celebren el martes 13 de enero y cinco más el miércoles 14 de enero, por lo que habrá mucha actividad de Liga MX en los días venideros.

Necaxa en casa frente a Monterrey, Chivas de visita en Ciudad Juárez y Pumas en San Nicolás de los Garza frente a Tigres son, en el papel, los juegos más llamativos de la Jornada 2 del Clausura 2026 de la Liga MX.

Puebla como local ante Mazatlán, Pachuca en su casa frente a León, el debut en Puebla de Cruz Azul contra Atlas, Tijuana en cancha de Querétaro, América en el Ciudad de los Deportes frente a Atlético de San Luis y Toluca haciéndole los honores a Santos son los juegos que completan la segunda fecha.